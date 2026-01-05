Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

По словам специалиста, соблюдение этих простых правил помогает сделать телефонное общение более комфортным, профессиональным и результативным.

Первые секунды телефонного разговора часто определяют, каким будет дальнейшее общение. Неправильно подобранные слова, резкий тон или нарушение элементарного этикета могут испортить впечатление ещё до обсуждения сути вопроса. Эксперт по коммуникациям назвал основные ошибки, которые люди совершают во время телефонных звонков.

Тренер по ораторскому мастерству Павел Мацьопа в своём Instagram отметил, что привычные ответы вроде "алло", "да" или "слушаю" нередко воспринимаются как холодные и формальные. По его словам, такие слова могут звучать так, будто человек не рад разговору или вовсе не заинтересован в собеседнике, что сразу задаёт негативный тон диалогу.

Ошибка №1 — сухое начало разговора

Эксперт советует отказаться от односложных приветствий. Вместо этого лучше начинать звонок с полноценного и вежливого обращения, соответствующего времени суток: "доброе утро", "добрый день" или "добрый вечер". Это помогает создать дружелюбную атмосферу с первых секунд.

Ошибка №2 — игнорирование удобства собеседника

Сразу после приветствия важно уточнить, удобно ли человеку говорить. Фраза "Удобно ли вам сейчас общаться?" демонстрирует уважение к личному времени собеседника. Если разговор сейчас не к месту, стоит обязательно договориться о более подходящем времени для звонка.

Ошибка №3 — резкое завершение звонка

Не менее важен и финал беседы. По словам Павла Мацопы, класть трубку раньше, чем собеседник закончил говорить, считается проявлением бестактности. Всегда нужно корректно попрощаться и дождаться ответа.

Ошибка №4 — нарушение правил завершения разговора

Существует чёткое правило телефонного этикета: разговор завершает тот, кто его начал. Если вы не были инициатором звонка, не стоит первым заканчивать беседу — это может выглядеть как желание поскорее избавиться от общения.

Ошибка №5 — отсутствие подтверждения договорённостей

Если во время звонка были достигнуты договорённости или назначена встреча, эксперт рекомендует продублировать их в текстовом сообщении. Это снижает риск недоразумений и помогает зафиксировать важные детали.

О персоне: Павел Мацьопа Павел Мацьопа - это украинский тренер по ораторскому искусству, эксперт по технике речи и коммуникаций, который учит украинцев говорить красиво и профессионально на украинском языке, заменяя слова-паразиты и русизмы, а также является актером, певцом и танцором.

