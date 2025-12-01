Сработает даже в старых моделях: как легко подключить телефон к радио в авто

Даже в старые авто можно добавить функции, которые доступны только современным автомобилям.

Как улучшить радио в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как подключить телефон к радио в авто

Как настроить Bluetooth в авто

Многие водители хотят слушать музыку в автомобиле со своего смартфона. Однако, старые модели транспортных средств часто не имеют этой функции.

Главред решил разобраться, как подключить телефон к радио в авто.

Как подключить телефон к авто

Moto рассказывает, что старые модели автомобилей не всегда успевают за технологическим прогрессом, таким как, например, Bluetooth. Именно эта функция позволяет слушать музыку, совершать звонки и передавать данные без лишних кабелей.

Как установить передатчик Bluetooth в авто

Передатчика Bluetooth достаточно, чтобы получить функции, которые до недавнего времени были доступны только современным автомобилям.

Его нужно подключить к гнезду прикуривателя, затем к смартфону и установить радиочастоту, на которой ваш автомобильный приемник "ловит" звук с вашего телефона.

Как работает AUX в авто

Если магнитола в авто имеет вход AUX или порт USB, вы можете подключить телефон традиционным способом, с помощью провода. Просто приобретите соответствующий кабель (обычно с разъемом 3,5 мм) и соедините магнитолу с телефоном. Так вы сможете слушать музыку со своего устройства.

