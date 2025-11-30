Укр
Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей

Руслана Заклинская
30 ноября 2025, 15:43
Даже идеально подобранная по качеству шина может стать источником серьезной опасности.
Одна ошибка может ухудшить контроль над авто: специалисты предупредили водителей
Мелкая ошибка на шиномонтаже может кардинально изменить управляемость автомобиля / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему неправильная установка шин является опасной
  • Как меняется торможение на снегу при неправильной установке
  • Почему на мокрой дороге риски самые большие

Даже идеально подобранная по сезону и качеству шина может стать источником опасности, если ее неправильно смонтировать. Многие водители и даже некоторые мастера шиномонтажа недооценивают важность соблюдения направления вращения протектора.

Команда Tyre Reviews провела серию тестов, сравнив работу шин, установленных в правильном и обратном направлении. Специалисты оценили динамику разгона, торможения и управляемость на снегу и мокром покрытии, чтобы определить, насколько сильно такая ошибка влияет на безопасность.

Поведение автомобиля на снегу

Тестирование на заснеженной поверхности выявило противоречивые результаты. При неправильной установке шин тормозной путь оказался примерно на 5% короче, пишет MMR. Однако это было скорее исключение, а не правило, поскольку положительный результат не повторился в других параметрах.

При разгоне ситуация изменилась кардинально. Машина хуже набирала скорость, ощущалась менее стабильной, а разница в тормозных показателях достигала 9% не в пользу обратного монтажа. Это свидетельствует, что случайное улучшение одного аспекта не компенсирует общее ухудшение управляемости.

Где заметили наибольшие риски

Самые опасные последствия неправильной установки шин проявились именно на мокром покрытии. Направление рисунка протектора имеет критическое значение для эффективного отвода воды. Если шину повернуть в обратную сторону, ее каналы перестают работать должным образом.

Обратное вращение шин провоцировало аквапланирование на 9% раньше, чем при правильной установке. Протектор не мог эффективно выводить воду, что приводило к потере сцепления.

При этом резко снизилась максимальная безопасная скорость. Если со штатным монтажом автомобиль сохранял стабильность до примерно 79 км/ч, то после переворачивания шин контроль терялся уже на 68,8 км/ч.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Почему ошибка монтажа так критична

Результаты испытаний показывают то, что кажется мелочью на шиномонтаже, в реальности может существенно повлиять на безопасность. На сухом асфальте изменений может быть незаметно, однако в более сложных условиях, в частности на мокрой дороге или снегу, разница становится очевидной.

Обратное вращение шин не позволяет протектору работать так, как задумано производителем:

  • ухудшается сцепление,
  • увеличивается тормозной путь,
  • возрастает риск потери контроля над автомобилем.

Именно поэтому производители избегают двусмысленности и четко обозначают направление ротации шин. Неправильный монтаж может привести к раннему аквапланированию и снижению стабильности - факторов, которые критически влияют на способность водителя справиться с любой опасной ситуацией на дороге.

Об источнике: Motor Media Review

Motor Media Review - украиноязычный автомобильный портал, который предлагает широкий спектр материалов на автомобильную тематику. Редакция портала состоит из людей, которые действительно увлечены автомобильной сферой и имеют глубокие знания в этой области. Они умеют подавать сложную техническую информацию в простой и понятной форме.

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

