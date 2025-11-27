Может заклинить и ржаветь: когда нельзя оставлять авто на 'ручнике'

Если вы планируете хранить автомобиль больше месяца, то стоит знать несколько правил.

Многие водители используют "ручник" для фиксирования автомобиля на месте остановки. Это распространенная практика, которая является вполне приемлемой. Однако, есть ситуации, когда использовать ручной тормоз точно не стоит.

Главред решил разобраться, когда авто нельзя оставлять на "ручнике".

Можно ли оставлять авто на "ручнике" на длительное время

Jalopnik рассказывает, что если вы планируете некоторое время хранить свое транспортное средство, то не стоит включать стояночный тормоз.

Отмечается, что хотя ручной тормоз удерживает автомобиль неподвижным и минимизирует нагрузку на трансмиссию и другие критически важные компоненты, он также может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Что произойдет, если авто долго стоит на "ручнике"

Если оставить "ручник" включенным слишком долго, может возникнуть коррозия и ржавчина, что потенциально может привести к блокировке или заклиниванию деталей.

В частности, такие проблемы могут возникнуть, если хранить автомобиль более месяца.

Почему появляется коррозия и ржавчина

Эксперты добавляют, что существуют некоторые дополнительные факторы, которые могут усилить заклинивание тормозов. Одним из них является каменная соль, которая обычно используется для очистки дорог в зимнее время.

"Каменная соль повреждает металлические поверхности под автомобилем, усиливая ржавчину, особенно при наличии дополнительной влаги. Всегда хорошей идеей является мытье автомобиля перед тем, как ставить его на хранение", - говорится в сообщении.

