Как уберечь авто зимой без гаража: что делать, чтобы мороз не 'убил' машину

Стоит не забывать о простых правилах, как сохранить автомобиль в мороз, если он стоит на улице.

Как сохранить авто зимой / Коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Что нужно делать, чтобы "ласточка" служила дольше

Как защитить кузов и аккумулятор автомобиля зимой

Даже если автомобиль вынужден проводить всю зиму под открытым небом, это еще не значит, что он быстро потеряет вид или начнет часто ломаться. Если придерживаться нескольких важных рекомендаций, влияние мороза, льда и осадков можно существенно уменьшить. Об этом напоминает издание Автопилот.

Где парковать авто зимой, чтобы не навредить ему

Прежде всего стоит ответственно выбирать место, где авто будет стоять в холодный период. Не стоит оставлять машину под выступами домов, балконами, вблизи контейнеров с мусором или под деревьями, ведь зимой ветви могут ломаться под тяжестью мокрого снега.

Зачем нужен защитный чехол для авто

Еще один вариант защиты - качественный чехол. Он препятствует намерзанию льда, не дает снегу "прилипать" к кузову и частично защищает металл от влаги. Главное, чтобы материал был водостойким и позволял воздуху циркулировать, чтобы покрытие не примерзало.

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Как спасают технические жидкости и что делать с аккумулятором

Необходимо также обращать внимание на технические жидкости и аккумулятор. В омыватель нужно заливать зимний состав, не подверженный замерзанию. Аккумулятор же желательно, если есть возможность, на ночь убирать в более теплое помещение. Ставить его нужно на сухую поверхность, а не на бетон, так батарея будет медленнее разряжаться.

Почему даже холодный гараж лучше улицы

Даже неотапливаемый гараж или просто подземная стоянка способны значительно снизить вероятность коррозии и ускорить высыхание кузова после осадков. Такие условия также способствуют тому, что аккумулятор сохраняет заряд дольше.

Регулярный уход и соблюдение элементарных советов помогут авто безболезненно пережить зимние месяцы и сохранить ресурс его основных деталей.

