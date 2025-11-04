Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

Этот "железный конь" имеет указал целый ряд проблем, в частности: малую мощность, невысокий уровень комфорта и плохую надежность.

Механик назвал худший кроссовер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Механик Скотти Килмер назвал худший кроссовер современности

Jeep Compass эксперт советует никогда не покупать

Известный автомеханик и блогер Скотти Килмер поделился своим мнением о том, какой автомобиль он ни за что не приобрел бы для себя. По словам специалиста, это транспортное средство - один из худших представителей современных кроссоверов, сообщает Express.

В очередном видео, опубликованном на его YouTube-канале, Килмер обратился к водителям с предупреждением и призвал никогда не покупать Jeep Compass. Механик подчеркнул, что эта модель имеет множество технических и конструкционных недостатков, из-за которых она не стоит своих денег.

По мнению эксперта, Jeep Compass не может похвастаться ни динамикой, ни комфортом. Мощность двигателя оставляет желать лучшего, а ездовые характеристики посредственные даже для своего класса.

Кроме того, по словам Килмера, модель имеет низкий уровень надежности и часто создает проблемы владельцам.

"У меня были клиенты, которые ехали на этом кроссовере по дороге, и машина просто глохла. Поэтому, если вы ищете подержанный кроссовер и хотите получить совет, - не покупайте Compass", - подчеркнул механик.

После выхода видео в комментариях под ним развернулась активная дискуссия. Многие владельцы Jeep Compass подтвердили слова эксперта, отметив, что автомобиль действительно имеет ряд серьезных минусов: от нестабильной работы двигателя до проблем с электроникой и комфортом во время движения.

Также ранее эксперты объяснили, как популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто.

