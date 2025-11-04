Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

Даяна Швец
4 ноября 2025, 20:36
81
Этот "железный конь" имеет указал целый ряд проблем, в частности: малую мощность, невысокий уровень комфорта и плохую надежность.
механик, ауди, авто
Механик назвал худший кроссовер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

  • Механик Скотти Килмер назвал худший кроссовер современности
  • Jeep Compass эксперт советует никогда не покупать

Известный автомеханик и блогер Скотти Килмер поделился своим мнением о том, какой автомобиль он ни за что не приобрел бы для себя. По словам специалиста, это транспортное средство - один из худших представителей современных кроссоверов, сообщает Express.

В очередном видео, опубликованном на его YouTube-канале, Килмер обратился к водителям с предупреждением и призвал никогда не покупать Jeep Compass. Механик подчеркнул, что эта модель имеет множество технических и конструкционных недостатков, из-за которых она не стоит своих денег.

видео дня

По мнению эксперта, Jeep Compass не может похвастаться ни динамикой, ни комфортом. Мощность двигателя оставляет желать лучшего, а ездовые характеристики посредственные даже для своего класса.

Кроме того, по словам Килмера, модель имеет низкий уровень надежности и часто создает проблемы владельцам.

"У меня были клиенты, которые ехали на этом кроссовере по дороге, и машина просто глохла. Поэтому, если вы ищете подержанный кроссовер и хотите получить совет, - не покупайте Compass", - подчеркнул механик.

После выхода видео в комментариях под ним развернулась активная дискуссия. Многие владельцы Jeep Compass подтвердили слова эксперта, отметив, что автомобиль действительно имеет ряд серьезных минусов: от нестабильной работы двигателя до проблем с электроникой и комфортом во время движения.

Также ранее эксперты объяснили, как популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто.

Больше новостей для автомобилистов:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:10Фронт
Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

21:08Война
Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

Последние новости

21:53

Известкование почвы: садовод объяснил, когда и как проводить процедуру

21:41

Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

21:36

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

21:26

Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

21:10

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
21:09

Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

21:08

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

20:43

"Сделать Киев непригодным для жизни": что готовит для украинцев новая тактика Кремля

20:36

Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

Реклама
20:21

Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

20:21

Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

20:04

Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

19:55

Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину

19:47

В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

19:40

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

19:26

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

19:17

Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

19:10

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

19:10

"Ястребы" настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэлемнение

18:51

"РФ играет ва-банк": эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

Реклама
18:50

Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

18:45

Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

18:42

Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

18:18

Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека, – адвокат

18:13

Что сделать, чтобы кот линял меньше: секрет, о котором не догадываются хозяева

18:05

Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

17:43

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

17:41

Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс

17:41

Людям, родившимся в эти месяцы, уготована важная миссия

17:38

Путин подписал указ о непрерывной мобилизации в России - что изменится

17:38

Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

17:29

Операция ВСУ на фронте: военный рассказал о зачистке в стратегическом городе

17:18

Покровск только начало - в Раде назвали истинные цели Путина по Украине

17:17

Бесплатное тепло или штраф: разрешено ли украинцам собирать дрова возле дороги

17:16

Вера Брежнева стала мамой для нового члена семьи — деталиВидео

17:14

Решение Трампа ключевое: Зеленский объяснил, что может сдержать Путина от агрессии

17:11

Зеленский приехал под Покровск - первые подробностиФотоВидео

16:52

Штраф за лишний вес и бороду: самые абсурдные брачные контракты

16:41

Путин может сам объявить об окончании войны - когда интенсивность боев упадетВидео

16:25

Водителей штрафуют за езду в левой полосе: когда придется заплатить 4000 гривен

Реклама
16:21

Пробьет ли доллар очередной "потолок": свежий прогноз финансовых аналитиков

16:19

Получится у каждого: простой рецепт румяного домашнего хлеба

16:01

Если не знать, можно "убить" гаджет: как безопасно очистить USB-порт телефона

16:00

"Трусит" 6-балльный шторм: страну накрыла сильнейшая магнитная буря

15:40

Как ноябрь изменит вашу жизнь: нумерологический прогноз по числу судьбы

15:37

Вакарчук впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей - детали

15:32

Проще, чем винегрет: шикарный рецепт салата со свеклойВидео

15:24

Россия скрывала 200 лет - какое открытие об Одессе изменило учебники историиВидео

15:20

Утолить жажду все дороже: в Украине резко подскочили цены на популярные товары

15:08

Разведчики уничтожили штаб элитного подразделения РФ в Авдеевке вместе с офицерами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять