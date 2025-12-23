Стоит есть каждый день: назван продукт, который улучшает работу иммунной системы

Вы узнаете:
- Какую рыбу можно есть хоть каждый день
- Какие витамины она содержит
Сельдь - очень ценный и вкусный продукт, который любят украинцы. Кроме того, эта рыба - неотъемлемая часть здорового рациона, ведь она является богатым источником омега-3 жирных кислот, поддерживающих работу нервной системы, мозга и сердца.
Главред решил разобраться, как часто можно есть сельдь.
Чем полезна сельдь
Диетолог Светлана Фус в Instagram рассказала, что сельдь - один из лучших источников жирных кислот омега-3.
По ее словам, жирные кислоты омега-3 необходимы для полноценного питания, поскольку они не вырабатываются в организме.
"Важны для здоровья ДГК, тип жирных кислот омега-3, ценный структурный компонент головного мозга и сетчатки глаза. Недостаток ДГК может вызвать проблемы со зрением", - подчеркнула она.
Как часто нужно есть сельдь
Светлана Фус говорит, что люди, которые регулярно употребляют омега-3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии.
"Стоит отметить, что 100 г этой рыбы обеспечат практически половину суточной дозы этого элемента, необходимого для работы щитовидной железы. Для щитовидной железы важен и селен. В сельди его достаточно - около 37 мкг, при минимальной суточной потребности в 50 мкг", - добавила диетолог.
Она также отметила, что сельдь можно есть хоть каждый день.
Какие витамины содержит сельдь
Что важно, сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен.
"Эти питательные вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму повреждения, вызванные свободными радикалами. Эта рыба содержит все необходимое для ее употребления: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", - отметила эксперт.
О персоне: Светлана Фус
Светлана Фус - диетолог, работает врачом-диетологом более 30 лет. Диетолог проекта "Зважені та щасливі", эксперт шоу "Все Буде добре" на телеканале СТБ. Автор проекта "Диетамбий". С 2016 возглавляет Центр нормализации веса.
Автор книги "Неужели это все из-за еды? Лайфхаки по правильному питанию для подростков", которую она написала в соавторстве с детской писательницей Машей Сердюк.
