Стоит есть каждый день: назван продукт, который улучшает работу иммунной системы

Только одна рыба является богатым источником омега-3 жирных кислот.

https://glavred.info/life/stoit-est-kazhdyy-den-nazvan-produkt-kotoryy-uluchshaet-rabotu-immunnoy-sistemy-10726646.html Ссылка скопирована

Почему сельдь стоит есть каждый день / коллаж: Главред, фото: pixabay, instagram.com/dietolog.fus

Вы узнаете:

Какую рыбу можно есть хоть каждый день

Какие витамины она содержит

Сельдь - очень ценный и вкусный продукт, который любят украинцы. Кроме того, эта рыба - неотъемлемая часть здорового рациона, ведь она является богатым источником омега-3 жирных кислот, поддерживающих работу нервной системы, мозга и сердца.

Главред решил разобраться, как часто можно есть сельдь.

видео дня

Чем полезна сельдь

Диетолог Светлана Фус в Instagram рассказала, что сельдь - один из лучших источников жирных кислот омега-3.

По ее словам, жирные кислоты омега-3 необходимы для полноценного питания, поскольку они не вырабатываются в организме.

"Важны для здоровья ДГК, тип жирных кислот омега-3, ценный структурный компонент головного мозга и сетчатки глаза. Недостаток ДГК может вызвать проблемы со зрением", - подчеркнула она.

Как часто нужно есть сельдь

Светлана Фус говорит, что люди, которые регулярно употребляют омега-3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии.

"Стоит отметить, что 100 г этой рыбы обеспечат практически половину суточной дозы этого элемента, необходимого для работы щитовидной железы. Для щитовидной железы важен и селен. В сельди его достаточно - около 37 мкг, при минимальной суточной потребности в 50 мкг", - добавила диетолог.

Она также отметила, что сельдь можно есть хоть каждый день.

Какие витамины содержит сельдь

Что важно, сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен.

"Эти питательные вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму повреждения, вызванные свободными радикалами. Эта рыба содержит все необходимое для ее употребления: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", - отметила эксперт.

Читайте также:

О персоне: Светлана Фус Светлана Фус - диетолог, работает врачом-диетологом более 30 лет. Диетолог проекта "Зважені та щасливі", эксперт шоу "Все Буде добре" на телеканале СТБ. Автор проекта "Диетамбий". С 2016 возглавляет Центр нормализации веса. Автор книги "Неужели это все из-за еды? Лайфхаки по правильному питанию для подростков", которую она написала в соавторстве с детской писательницей Машей Сердюк.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред