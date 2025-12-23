Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Главное из новости:
- Кефир поддерживает общее здоровье организма
- Напиток обладает природными полезными свойствами, помогающими укреплять иммунитет и пищеварение
- Регулярное потребление способствует профилактике заболеваний
Ученые обнародовали масштабный обзор, который подтвердит, что регулярное потребление кефира может существенно влиять на баланс кишечной микрофлоры и общее состояние организма. Об этом пишет издание News-medical.
Молочнокислые бактерии - ключ к здоровью
В процессе ферментации молочнокислые бактерии превращают лактозу в молочную кислоту, а также продуцируют ряд биологически активных веществ - от бактериоцинов и кателицидина до перекиси водорода. Эти соединения способны подавлять распространенные патогены, создавая благоприятную среду для полезных микроорганизмов.
Антимикробные и противовоспалительные свойства
В составе кефира ученые обнаружили дрожжи с антиоксидантными и противовоспалительными эффектами. Они могут помогать при хронических заболеваниях кишечника, в частности синдроме раздраженного кишечника и болезни Крона. Уксусная кислота и ее метаболиты, присутствующие в напитке, стимулируют моторику кишечника и поддерживают здоровье эпителия.
Влияние на организм
Исследования показали, что кефир способен:
- Улучшать состояние кишечной микробиоты даже у тяжелобольных пациентов.
- Повышать физические и психические показатели у женщин благодаря росту количества полезных бактерий.
- Нормализовать уровень инсулина и артериальное давление, особенно при употреблении натощак.
- Снижать уровень бактерий, вызывающих кариес у взрослых и детей.
- Новый взгляд на традиционный продукт
Таким образом, кефир перестает быть только привычным напитком - он становится инструментом поддержки здоровья пищеварительной, иммунной и метаболической систем. Ученые отмечают, что его потенциал следует рассматривать как часть комплексного подхода к профилактике и укреплению организма.
Интересное по теме:
- Какой чай укрепляет иммунитет: названы 5 самых полезных напитков
- Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат
- Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрыт
Об источнике: News-Medical
News-Medical - это онлайн-платформа, предоставляющая точную и актуальную медицинскую информацию для широкой аудитории, включая пациентов, медицинских работников и ученых. Веб-сайт содержит статьи, новости, обзоры и исследования, охватывающие различные медицинские темы, от болезней и лечения до новейших технологий и клинических испытаний. Платформа работает с авторитетными научными источниками и медицинскими учреждениями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред