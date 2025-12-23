Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Этот напиток обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья.

Ученые обнародовали масштабный обзор, который подтвердит, что регулярное потребление кефира может существенно влиять на баланс кишечной микрофлоры и общее состояние организма. Об этом пишет издание News-medical.

Молочнокислые бактерии - ключ к здоровью

В процессе ферментации молочнокислые бактерии превращают лактозу в молочную кислоту, а также продуцируют ряд биологически активных веществ - от бактериоцинов и кателицидина до перекиси водорода. Эти соединения способны подавлять распространенные патогены, создавая благоприятную среду для полезных микроорганизмов.

Антимикробные и противовоспалительные свойства

В составе кефира ученые обнаружили дрожжи с антиоксидантными и противовоспалительными эффектами. Они могут помогать при хронических заболеваниях кишечника, в частности синдроме раздраженного кишечника и болезни Крона. Уксусная кислота и ее метаболиты, присутствующие в напитке, стимулируют моторику кишечника и поддерживают здоровье эпителия.

Влияние на организм

Исследования показали, что кефир способен:

Улучшать состояние кишечной микробиоты даже у тяжелобольных пациентов.

даже у тяжелобольных пациентов. Повышать физические и психические показатели у женщин благодаря росту количества полезных бактерий.

у женщин благодаря росту количества полезных бактерий. Нормализовать уровень инсулина и артериальное давление , особенно при употреблении натощак.

, особенно при употреблении натощак. Снижать уровень бактерий, вызывающих кариес у взрослых и детей.

у взрослых и детей. Новый взгляд на традиционный продукт

Таким образом, кефир перестает быть только привычным напитком - он становится инструментом поддержки здоровья пищеварительной, иммунной и метаболической систем. Ученые отмечают, что его потенциал следует рассматривать как часть комплексного подхода к профилактике и укреплению организма.

