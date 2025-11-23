Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрыт

Вы узнаете:
- Почему этот "ритуал" был таким популярным
- Чем полезно пить кефир именно в это время
Во многих советских санаториях, больницах и даже детских учреждениях существовала чёткая схема питания, и один из самых известных её пунктов — "кефир в 21:00".
Это назначение было не случайным: у вечернего стакана кефира были конкретные медицинские цели, и многие из них действительно подтверждаются современной наукой.
Улучшение пищеварения перед сном
Кефир — натуральный пробиотик. Он:
- улучшает работу кишечника,
- помогает переваривать тяжёлую пищу, съеденную за день,
- снижает риск ночных вздутий и тяжести.
Советские диетологи считали: лёгкий кисломолочный продукт вечером помогает желудку отдыхать и снижает нагрузку на пищеварительную систему, рассказали на странице shivi.cosmetics.
Мягкое седативное действие
Молочнокислые бактерии и аминокислоты в кефире снижают нервное возбуждение. Поэтому кефир назначали:
- студентам,
- пациентам с неврозами,
- людям с нарушенным сном,
- работникам, которые жили в общежитиях и санаториях.
Он немного расслабляет и помогает легче уснуть.
Полезно для тех, кто снижает вес
21:00 — время, когда многим особенно хочется перекусить. Вместо калорийных продуктов пациентам давали стакан кефира, который:
- утоляет голод,
- низкокалориен,
- не перегружает организм на ночь.
Такой подход использовался в диетстолах №8 и №9, предназначенных для снижения веса и нормализации сахара.
Регулярность и стабильность режима
Советская медицина делала ставку на дисциплину режима дня. Вечерний кефир:
- создавал привычку лёгкого ужина,
- выравнивал график приёма пищи,
- помогал организму стабильно работать "по часам".
Такой подход особенно важен для людей, находившихся на лечении.
Альтернатива позднему чаю или сладостям
Советские врачи боролись с привычкой пить крепкий чай или перекусывать сладким поздно вечером. Кефир был более здоровой заменой, которая не стимулирует нервную систему и не мешает сну.
