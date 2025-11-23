Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрыт

Вместо калорийных продуктов пациентам давали стакан кефира.

Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:0 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему этот "ритуал" был таким популярным

Чем полезно пить кефир именно в это время

Во многих советских санаториях, больницах и даже детских учреждениях существовала чёткая схема питания, и один из самых известных её пунктов — "кефир в 21:00".

Это назначение было не случайным: у вечернего стакана кефира были конкретные медицинские цели, и многие из них действительно подтверждаются современной наукой.

Улучшение пищеварения перед сном

Кефир — натуральный пробиотик. Он:

улучшает работу кишечника,

помогает переваривать тяжёлую пищу, съеденную за день,

снижает риск ночных вздутий и тяжести.

Советские диетологи считали: лёгкий кисломолочный продукт вечером помогает желудку отдыхать и снижает нагрузку на пищеварительную систему, рассказали на странице shivi.cosmetics.

Мягкое седативное действие

Молочнокислые бактерии и аминокислоты в кефире снижают нервное возбуждение. Поэтому кефир назначали:

студентам,

пациентам с неврозами,

людям с нарушенным сном,

работникам, которые жили в общежитиях и санаториях.

Он немного расслабляет и помогает легче уснуть.

Полезно для тех, кто снижает вес

21:00 — время, когда многим особенно хочется перекусить. Вместо калорийных продуктов пациентам давали стакан кефира, который:

утоляет голод,

низкокалориен,

не перегружает организм на ночь.

Такой подход использовался в диетстолах №8 и №9, предназначенных для снижения веса и нормализации сахара.

Регулярность и стабильность режима

Советская медицина делала ставку на дисциплину режима дня. Вечерний кефир:

создавал привычку лёгкого ужина,

выравнивал график приёма пищи,

помогал организму стабильно работать "по часам".

Такой подход особенно важен для людей, находившихся на лечении.

Альтернатива позднему чаю или сладостям

Советские врачи боролись с привычкой пить крепкий чай или перекусывать сладким поздно вечером. Кефир был более здоровой заменой, которая не стимулирует нервную систему и не мешает сну.

