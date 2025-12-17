Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

Главное из новости:
- Переохлаждение стоп ослабляет иммунитет и может провоцировать простуды и цистит
- Ноги мерзнут даже в теплой обуви, если она тесная или нарушено кровообращение
- Теплые стельки и правильная обувь помогают избежать проблем зимой
В зимний сезон замерзшие ноги могут стать не просто причиной кратковременного дискомфорта. Медики отмечают, что регулярное переохлаждение стоп способно спровоцировать ряд проблем - от боли в суставах до обострения хронических заболеваний, пишет ТСН.
Что происходит с организмом, когда мерзнут ноги
Когда стопы долго находятся в холоде, сосуды резко сужаются, а кровообращение в конечностях замедляется. Из-за этого появляется онемение, ощущение покалывания и боль при ходьбе. Организм вынужден тратить дополнительные ресурсы на согревание, поэтому иммунная система временно ослабевает, что повышает риск простудных заболеваний.
Переохлаждение также может влиять на суставы, провоцируя дискомфорт и ноющие боли. Кроме того, холодные ноги способны вызвать проблемы с мочеполовой системой, в частности зимой часто обостряется цистит, который нередко возникает именно после переохлаждения.
Почему ноги мерзнут даже в зимней обуви
Даже качественные зимние сапоги не всегда спасают от холода, если нарушены базовые правила их выбора и ношения. Тесная обувь пережимает сосуды, не дает стопе двигаться и ухудшает кровообращение, из-за чего ноги быстрее охлаждаются.
Носки с тугой резинкой имеют похожий эффект - они сдавливают тонкие сосуды и мешают нормальному поступлению крови. Если подошва слишком тонкая, холод легко проникает снизу, и стопы быстро теряют тепло.
Дополнительным фактором могут быть вегето-сосудистые нарушения или пониженное артериальное давление: в таких случаях кровь хуже доходит до периферийных сосудов, поэтому ноги остаются холодными даже в тёплой паре обуви.
Как сохранить тепло: шесть действенных способов
- выбирайте обувь с мехом и толстой подошвой, желательно на размер больше - чтобы оставалось пространство для теплого носка;
- замените стельки на хлопковые или меховые, или используйте несколько слоев бумаги как бюджетный вариант;
- сделайте теплоотражающие стельки из фольгированного материала - они удерживают тепло внутри;
- используйте сухую горчицу в носках как экстренный способ согревания;
- наклеивайте перечный пластырь на тонкий носок для дополнительного тепла;
- избегайте курения на холоде, ведь никотин сужает сосуды и усиливает ощущение холода.
Специалисты отмечают, что эти методы можно применять ежедневно, чтобы снизить риск переохлаждения и связанных с ним сезонных проблем.
Вас может заинтересовать:
- Каток под ногами прохожего: что нужно сделать, чтобы обувь не скользила по льду
- Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь
- Метод, который спасет ноги от натирания: как расширить обувь в домашних условиях
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред