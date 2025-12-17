Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

Даже если вы приобрели качественную зимнюю обувь, это вовсе не означает, что у вас не будут мерзнуть ноги на улице.

Как согреть ноги и утеплить обувь / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

Переохлаждение стоп ослабляет иммунитет и может провоцировать простуды и цистит

Ноги мерзнут даже в теплой обуви, если она тесная или нарушено кровообращение

Теплые стельки и правильная обувь помогают избежать проблем зимой

В зимний сезон замерзшие ноги могут стать не просто причиной кратковременного дискомфорта. Медики отмечают, что регулярное переохлаждение стоп способно спровоцировать ряд проблем - от боли в суставах до обострения хронических заболеваний, пишет ТСН.

Что происходит с организмом, когда мерзнут ноги

Когда стопы долго находятся в холоде, сосуды резко сужаются, а кровообращение в конечностях замедляется. Из-за этого появляется онемение, ощущение покалывания и боль при ходьбе. Организм вынужден тратить дополнительные ресурсы на согревание, поэтому иммунная система временно ослабевает, что повышает риск простудных заболеваний.

Переохлаждение также может влиять на суставы, провоцируя дискомфорт и ноющие боли. Кроме того, холодные ноги способны вызвать проблемы с мочеполовой системой, в частности зимой часто обостряется цистит, который нередко возникает именно после переохлаждения.

Почему ноги мерзнут даже в зимней обуви

Даже качественные зимние сапоги не всегда спасают от холода, если нарушены базовые правила их выбора и ношения. Тесная обувь пережимает сосуды, не дает стопе двигаться и ухудшает кровообращение, из-за чего ноги быстрее охлаждаются.

Носки с тугой резинкой имеют похожий эффект - они сдавливают тонкие сосуды и мешают нормальному поступлению крови. Если подошва слишком тонкая, холод легко проникает снизу, и стопы быстро теряют тепло.

Дополнительным фактором могут быть вегето-сосудистые нарушения или пониженное артериальное давление: в таких случаях кровь хуже доходит до периферийных сосудов, поэтому ноги остаются холодными даже в тёплой паре обуви.

Как сохранить тепло: шесть действенных способов

выбирайте обувь с мехом и толстой подошвой , желательно на размер больше - чтобы оставалось пространство для теплого носка;

, желательно на размер больше - чтобы оставалось пространство для теплого носка; замените стельки на хлопковые или меховые , или используйте несколько слоев бумаги как бюджетный вариант;

, или используйте несколько слоев бумаги как бюджетный вариант; сделайте теплоотражающие стельки из фольгированного материала - они удерживают тепло внутри;

из фольгированного материала - они удерживают тепло внутри; используйте сухую горчицу в носках как экстренный способ согревания;

как экстренный способ согревания; наклеивайте перечный пластырь на тонкий носок для дополнительного тепла;

на тонкий носок для дополнительного тепла; избегайте курения на холоде, ведь никотин сужает сосуды и усиливает ощущение холода.

Специалисты отмечают, что эти методы можно применять ежедневно, чтобы снизить риск переохлаждения и связанных с ним сезонных проблем.

