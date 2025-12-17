Укр
  3. Жизнь

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

Дарья Пшеничник
17 декабря 2025, 23:53
Даже если вы приобрели качественную зимнюю обувь, это вовсе не означает, что у вас не будут мерзнуть ноги на улице.
холодные ноги зимой
Как согреть ноги и утеплить обувь / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новости:

  • Переохлаждение стоп ослабляет иммунитет и может провоцировать простуды и цистит
  • Ноги мерзнут даже в теплой обуви, если она тесная или нарушено кровообращение
  • Теплые стельки и правильная обувь помогают избежать проблем зимой

В зимний сезон замерзшие ноги могут стать не просто причиной кратковременного дискомфорта. Медики отмечают, что регулярное переохлаждение стоп способно спровоцировать ряд проблем - от боли в суставах до обострения хронических заболеваний, пишет ТСН.

Что происходит с организмом, когда мерзнут ноги

Когда стопы долго находятся в холоде, сосуды резко сужаются, а кровообращение в конечностях замедляется. Из-за этого появляется онемение, ощущение покалывания и боль при ходьбе. Организм вынужден тратить дополнительные ресурсы на согревание, поэтому иммунная система временно ослабевает, что повышает риск простудных заболеваний.

Переохлаждение также может влиять на суставы, провоцируя дискомфорт и ноющие боли. Кроме того, холодные ноги способны вызвать проблемы с мочеполовой системой, в частности зимой часто обостряется цистит, который нередко возникает именно после переохлаждения.

Почему ноги мерзнут даже в зимней обуви

Даже качественные зимние сапоги не всегда спасают от холода, если нарушены базовые правила их выбора и ношения. Тесная обувь пережимает сосуды, не дает стопе двигаться и ухудшает кровообращение, из-за чего ноги быстрее охлаждаются.

Носки с тугой резинкой имеют похожий эффект - они сдавливают тонкие сосуды и мешают нормальному поступлению крови. Если подошва слишком тонкая, холод легко проникает снизу, и стопы быстро теряют тепло.

Дополнительным фактором могут быть вегето-сосудистые нарушения или пониженное артериальное давление: в таких случаях кровь хуже доходит до периферийных сосудов, поэтому ноги остаются холодными даже в тёплой паре обуви.

Как сохранить тепло: шесть действенных способов

  • выбирайте обувь с мехом и толстой подошвой, желательно на размер больше - чтобы оставалось пространство для теплого носка;
  • замените стельки на хлопковые или меховые, или используйте несколько слоев бумаги как бюджетный вариант;
  • сделайте теплоотражающие стельки из фольгированного материала - они удерживают тепло внутри;
  • используйте сухую горчицу в носках как экстренный способ согревания;
  • наклеивайте перечный пластырь на тонкий носок для дополнительного тепла;
  • избегайте курения на холоде, ведь никотин сужает сосуды и усиливает ощущение холода.

Специалисты отмечают, что эти методы можно применять ежедневно, чтобы снизить риск переохлаждения и связанных с ним сезонных проблем.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

