Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь

Старый, но действенный метод, который использовали еще наши бабушки!

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Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Старый трюк с мехом, который работает до сих пор

Как утеплить ноги и руки зимой

В холодное время года руки и ноги становятся самыми уязвимыми. Если конечности мерзнут, это приносит дискомфорт и может стать причиной проблем со здоровьем.

Главред узнал лайфхаки, которые сделают так, чтобы ноги и руки не мерзли зимой.

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Секрет из детства: согреваем руки и ноги с помощью натурального меха

Старый, но действенный метод, который использовали еще наши бабушки, — это натуральный мех. В детстве многие клали кусочек меха в варежки, и это помогало сохранить тепло даже в лютый мороз. Этот способ актуален и сегодня!

Как использовать мех для ног?

Возьмите небольшой кусочек натурального меха. Если под рукой нет старой меховой одежды, вы можете найти такие материалы в зоомагазинах — например, игрушки для животных из меха.

Вырежьте полоски или стельки, подходящие по размеру вашей обуви.

Поместите мех в носок или под стельку в обуви, чтобы он прилегал к коже.

Этот дополнительный слой теплоизоляции поможет сохранить тепло и убережет ноги от переохлаждения.

Что делать, чтобы не мерзли руки и ноги?

Помимо использования натурального меха, есть еще несколько эффективных способов:

1. Носите правильные варежки и носки

Варежки сохраняют тепло лучше, чем перчатки, так как пальцы находятся вместе. Выбирайте изделия из шерсти или с меховой подкладкой.

Для ног подойдут носки из термоматериалов или натуральной шерсти.

2. Двигайтесь, чтобы разогнать кровь

Если вы долго находитесь на улице, не стойте на месте. Простые движения, такие как махи руками или притопывания ногами, помогут согреться.

3. Используйте грелки

Существуют компактные химические грелки, которые активируются при контакте с воздухом. Их можно класть в варежки или обувь для дополнительного тепла.

4. Поддерживайте общее тепло тела

Если ваше тело замерзло, конечности будут мерзнуть сильнее. Надевайте несколько слоев одежды, закрывайте шею и голову — это поможет снизить потерю тепла.

5. Уделите внимание питанию

Правильное питание в зимний период также играет роль. Теплый чай, супы и продукты с высоким содержанием калорий помогут поддерживать температуру тела.

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