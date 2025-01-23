Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь

Сергей Кущ
23 января 2025, 16:39
231
Старый, но действенный метод, который использовали еще наши бабушки!
Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой
Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Старый трюк с мехом, который работает до сих пор
  • Как утеплить ноги и руки зимой

В холодное время года руки и ноги становятся самыми уязвимыми. Если конечности мерзнут, это приносит дискомфорт и может стать причиной проблем со здоровьем.

Главред узнал лайфхаки, которые сделают так, чтобы ноги и руки не мерзли зимой.

видео дня

Секрет из детства: согреваем руки и ноги с помощью натурального меха

Старый, но действенный метод, который использовали еще наши бабушки, — это натуральный мех. В детстве многие клали кусочек меха в варежки, и это помогало сохранить тепло даже в лютый мороз. Этот способ актуален и сегодня!

Как использовать мех для ног?

Возьмите небольшой кусочек натурального меха. Если под рукой нет старой меховой одежды, вы можете найти такие материалы в зоомагазинах — например, игрушки для животных из меха.

Вырежьте полоски или стельки, подходящие по размеру вашей обуви.

Поместите мех в носок или под стельку в обуви, чтобы он прилегал к коже.

Этот дополнительный слой теплоизоляции поможет сохранить тепло и убережет ноги от переохлаждения.

Что делать, чтобы не мерзли руки и ноги?

Помимо использования натурального меха, есть еще несколько эффективных способов:

1. Носите правильные варежки и носки

Варежки сохраняют тепло лучше, чем перчатки, так как пальцы находятся вместе. Выбирайте изделия из шерсти или с меховой подкладкой.

Для ног подойдут носки из термоматериалов или натуральной шерсти.

2. Двигайтесь, чтобы разогнать кровь

Если вы долго находитесь на улице, не стойте на месте. Простые движения, такие как махи руками или притопывания ногами, помогут согреться.

3. Используйте грелки

Существуют компактные химические грелки, которые активируются при контакте с воздухом. Их можно класть в варежки или обувь для дополнительного тепла.

4. Поддерживайте общее тепло тела

Если ваше тело замерзло, конечности будут мерзнуть сильнее. Надевайте несколько слоев одежды, закрывайте шею и голову — это поможет снизить потерю тепла.

5. Уделите внимание питанию

Правильное питание в зимний период также играет роль. Теплый чай, супы и продукты с высоким содержанием калорий помогут поддерживать температуру тела.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:55Синоптик
Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:47Украина
Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

17:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

Последние новости

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
17:28

Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

17:16

С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

17:14

Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

17:07

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Реклама
16:56

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

16:56

Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

16:55

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

16:52

5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

16:41

"Трамп хочет завершить войну быстро": рассматриваются уступки Украины и РФ - КлочокВидео

16:39

Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь

16:30

Угроза оперативного окружения: ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась - ВСУ

16:28

Неужели новая пассия: Тарасу Цимбалюку "приписали" свежий роман - что известно

16:28

Доллар рекордно обвалился впервые в 2025 году: НБУ назвал причину

16:10

"Здоровые мужики ползают на коленях": мерзкая реакция Арестовича на расстрел пленных

15:57

Путин готов продолжать войну, Кремль повышает ставки – WP

Реклама
15:53

Впервые за долгое время вышел в эфир: Жадан опубликовал щемящее фото с фронта

15:45

Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

15:43

"Дважды обстрелял танчик": "четкий паца" из Ровно отреагировал на свою "гибель"

15:20

В каком чайнике больше чая: только самые сообразительные догадаются за 5 секунд

15:19

Известный юрист заявил, что НАБУ "разваливает" дело Шабунина и других приближенных лиц: "Бюро пора ликвидировать"

15:11

Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины

14:49

Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы

14:38

У Путина сделали заявления об ультиматуме Трампа

14:36

После скандала с концертами в РФ: у Джареда Лето роман с россиянкой - СМИ

14:26

Выбираем инвертор для частного дома: практические советы новости компании

14:21

Анна Тринчер показалась под капельницей: что случилось с певицей на Бали

14:03

Знаки прибыли и достатка: интересные приметы о деньгах

13:43

"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФВидео

13:33

Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

13:31

Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

13:04

"У РФ серьезные проблемы": позиция России изменится, если подключится Трамп - КлочокВидео

12:59

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

12:55

Два срока, два десятилетия: Дональд Трамп публично обратился к своей первой леди

12:53

Дуда о мирных переговорах с РФ: "Я не хочу умолять Путина"

12:35

На его фильмах росли целые поколения: не стало известного режиссера

Реклама
12:10

Ультиматум от Трампа по Украине: СМИ узнали, чем переполошился Путин

11:58

Не катастрофа: эксперт объяснил, что будет, если США выйдут из НАТОВидео

11:51

Прирожденные психологи: 4 знака зодиака, которые лучше остальных понимают людей

11:38

Нужна всего 1 капуста: супер шикарный рецепт полезного салата

11:23

Неожиданный удар: Стинг взволновал фанатов слухами об ухудшении здоровья

11:20

Анну Сагайдачную госпитализировали с новорожденной дочерью - что случилось

11:17

Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

11:06

Военнослужащий ВСУ назвал главную проблему фронта

10:49

КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы

10:45

Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять