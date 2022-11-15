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Лед под ногами прохожего: что нужно сделать, чтобы обувь не скользила по льду

15 ноября 2022, 13:03

Скользкие подошвы - проблема, которая во время холодов часто приводит к тяжелым травмам. Главред отвечает на вопрос "Что сделать со скользкой подошвой?".

Обувь, снег
Что нужно сделать, чтобы обувь не скользила по льду / Flickr / Adam Lister / Nick Amoscato /

Что сделать, чтобы обувь не скользила по льду

Нескользящую подошву своими руками можно сделать такими способами:

1. С помощью лейкопластыря. Срок действия – двое-трое суток. Нужно немного тканевого лейкопластыря. Потом ‒ отрезать несколько кусочков длиной по три-четыре сантиметра (в зависимости от того, какой размер ноги). Затем их нужно приклеивать в формате "крест-накрест" на сухую и чистую подошву. Такой способ прекрасно подходит для сухой морозной зимы, во время слякотной зимы он отпадет моментально. Потому желательно в таком случае носить с собой запасные пластыри. И быть готовым в любой момент его заменить.

2. С помощью войлока. Срок действия – 1-2 недели.

Для начала вам нужно раздобыть кусочки войлока (например, взять за основу старые валенки) и клей (подойдет и суперклей, и стандартный ПВА). Нанесите клей на чистую и сухую подошву зимней обуви, и сразу аккуратно по всему этому периметру приклеивайте кусочки войлока и ждите полного высыхания. Но и этот способ подходит только для сухой зимы. В период слякотной войлок точно также быстро отклеится ‒ как лейкопластырь.

3. С помощью клея. Срок действия – 1-2 недели.

Берется суперклей или ПВА. С его помощью наносите узор на сухую и чистую подошву пары. Но обязательно дождитесь полного высыхания "защитного рисунка". И можно его смело тестировать на гололеде. Ну и помните ‒ для закрепления антискользящего эффекта желательно сразу покрывать свежий клей обычным песком.

Как сделать подошву обуви нескользкой

Обувь, снег

Но, помимо домашних способов сделать подошву нескользкой, есть еще и способы, скажем так, профессиональные – которые вам помогут использовать специалисты-сапожники.

1.Углубить протектор. Самая нескользящая подошва всегда оснащена глубоким протектором. Если на вашей обуви он не сильно углублен, то обувному мастеру по силах исправить этот момент. Обратите внимание, что этот метод подойдет только для моделей с толстой подошвой, тонкая – повредится или лопнет.

2. Железные набойки. Эти детали в каблуках позволят вам прочно зафиксироваться на любой скользкой поверхности. Правда, звонкий стук при ходьбе может раздражать. Но, если устойчивость на льду для Вас важнее всего, то этот метод поможет.

3.Металлические гвоздики и шурупы. Действие аналогично набойкам. Но здесь металлические детали крепятся по всей площе подошвы. Она должна быть толстой и плотной, а монтировать гвоздики и шурупы должен профессионал-сапожник.

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