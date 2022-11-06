Если ботинки жмут и натирают: 7 способов, как быстро разносить обувь

Как быстро разносить обувь/ ua.depositphotos.com

Иногда возникают ситуации, когда нам приходится покупать обувь в спешке и мы не успеваем как следует понять, действительно ли удобно нам в этих симпатичных ботинках или туфлях. Или же мы опрометчиво не обращаем внимания на "чуточку меньший" размер обуви, потому что она нам сильно понравилась.

Какой бы ни была причина, почему мы не заметили такую особенность во время покупки, всё равно придется искать способы выхода из ситуации.

Если необходимо разносить новую обувь, которая давит и натирает, можно воспользоваться несколькими проверенными способами.

1. Обратиться к обувному мастеру

У специалистов есть различные приспособления, которые помогут растянуть обувь без ущерба для ваших ботинок. Поэтому такой способ, без сомнения, будет одним из самых эффективных.

2. Средства со спиртом

Можно приобрести специальные средства со спиртом в составе. Они бывают жидкие или в виде спрея. Средство нужно нанести на ватный диск и протереть им всю поверхность. После этого обувь будет разнашиваться намного легче.

3. Обувные колодки

Для растягивания новых ботинок можно воспользоваться обувными колодками из магазина. Такие приспособления можно найти во многих обувных магазинах.

4. Носить обувь ежедневно по несколько часов

Если обувь нужно разносить не срочно, и в запасе еще есть время, можно растягивать ее самостоятельно, обувая ежедневно на несколько часов. Например, можно несколько дней подряд носить ее дома, пока не почувствуете нужный эффект.

5. Походить в шерстяных носках

Бывают случаи, когда новую обувь нужно разносить срочно, и в запасе нет даже нескольких дней. Что делать в таком случае? Для этого стоит походить в обуви 3 часа, надев ее поверх шерстяных носков.

6. Воспользоваться воском или парафином

Если обувь натирает только в определенных местах, и растянуть нужно именно их, можно локально смазать нужные участки воском или парафином, и тогда уже разнашивать ботинки в течение нескольких дней.

7. Раствор уксуса

Такой способ хорошо подходит для кожаной обуви, а вот для ботинок из искусственной кожи его лучше не применять. Нужно изнутри смочить ботинки раствором уксуса, а тогда обуть их поверх толстых носков и ходить так в них в течение часа.

Читайте также: