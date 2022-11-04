Главная ошибка при пользовании посудомойкой: если ее избегать, вы сэкономите воду

Посуду не нужно полоскать перед тем, как положить в посудомоечную машину/ ua.depositphotos.com

Посудомоечная машина упрощает решение бытовых задач и экономит много времени. Но для качественного мытья посуды нужно соблюдать ряд правил. В частности, перед пользованием такой бытовой помощницей нужно знать, как подготовить посуду в посудомойку.

В первую очередь у многих возникает вопрос, нужно ли полоскать посуду перед загрузкой в посудомоечную машину. И здесь как раз многие совершают основную ошибку. Посуду нужно лишь очищать от больших остатков пищи, чтобы элементы машинки не "забились". Но полоскать тарелки и миски в воде не нужно. И этого не стоит делать не только для экономии воды, но и по ряду других причин.

1. Во-первых, ваша посуда должна быть грязной для того, чтобы моющее средство работало эффективно. Ферменты, которые есть в составе таких средств, должны "прикрепиться" к частицам грязи, и тогда они будут эффективно действовать. Если же ваши тарелки будут уже практически чистыми, такие составные части моющего средства в целом не успеют подействовать. Они просто смоются водой, не выполнив практически никакой работы.

2. Во-вторых, много современных посудомоечных машин выбирают степень интенсивности работы, самостоятельно определяя уровень загрязненности посуды. Проще говоря, они по уровню загрязненности воды во время мытья "решают", нужно ли ту или иную посуду помыть сильнее.

Если же ваша посуда уже будет частично очищена перед тем, как вы отправите ее в посудомоечную машину, вы просто "обманете" ее алгоритмы. Она будет "думать", что не нужно сильно стараться во время ее мытья.

3. В-третьих, предварительное ополаскивание посуды лишь увеличивает затраты воды. Машина во время мытья посуды рассчитывает, сколько на это нужно воды, и использует ее по минимуму. Если же вы перед этим каждую тарелку или миску будете отдельно ополаскивать – только представьте, насколько больше воды вы используете.

4. В-четвертых, это пустая трата не только воды, но и вашего времени. Ведь никакой положительной роли полоскание посуды перед мытьем в машинке не имеет.

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