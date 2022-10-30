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Зачем замораживать зубную пасту: хитрость для кухни от японских хозяек

30 октября 2022, 01:35

Зубная паста поможет держать в чистоте не только наши зубы. Оказывается, ее можно применять и на кухне для очистки отдельных поверхностей.

Зубная паста, кухня
Зубная паста поможет для очистки разделочных досок на кухне/ ua.depositphotos.com, derstandard.at

Обычная зубная паста – необходимое средство в каждом доме, ведь домогает нам держать в чистоте наши зубы. Однако такое простое средство, как оказывается, может пригодиться не только для гигиены ротовой полости.

Пасту для чистки зубов можно применять также для решения других бытовых проблем. Например, ее используют в простых лайфхаках для очистки металла, удаления царапин на экране мобильного телефона, очистки белой обуви и тому подобного.

Но ее можно применять и для очистки разделочных досок на кухне, особенно если вы перед этим резали на них продукты со стойким или резким запахом, например, рыбу.

Из зубной пасты можно приготовить замечательное средство, которое будет очищать доски для нарезки и избавлять их от неприятных запахов, от которых не так то просто избавиться, просто помыв кухонные принадлежности.

Поговаривают, что такой способ использования пасты придумали японские домохозяйки.

Для этого понадобится зубная паста с запахом мяты или ментола. Небольшое ее количество нужно выдавить в формы для льда и заморозить.

Затем при необходимости таким кубиком протирать доску для нарезки, если мытье поверхности не справилось с загрязнениями и запахами. После использования остатки кубика стоит положить обратно в морозильную камеру – на случай, если еще понадобится.

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