Как вернуть мягкость махровым полотенцам: поможет копеечное аптечное средство

Как вернуть мягкость махровым полотенцам/ ua.depositphotos.com

Махровые полотенца пользуются большой популярностью в каждом доме именно из-за своей мягкости и нежности. Они приятны на ощупь, поэтому наша кожа лишь "благодарит" нас за пользование таким домашним текстилем.

Однако от постоянного пользования и частой стирки махровые полотенца могут потерять свою главную особенность, за которую их так любят. Полотенца, которые длительное время были в пользовании, становятся жесткими, и вытираться ими становится практически невозможно.

Ранее Главред рассказывал о четырех способах, как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми после стирки. Это можно сделать с помощью уксуса, соли, соды или холодной воды.

Однако есть еще один действенный способ, который сделает так, чтобы полотенца были мягкими. Для этого понадобится лишь одно копеечное средство из аптеки – глицерин.

После стирки махровых полотенец их нужно прополоскать в растворе глицерина. Для этого наливаем в таз 5 литров воды и добавляем столовую ложку средства.

Полотенца после сушки снова станут мягкими и приятными на ощупь, как новые.

Также с целью можно использовать специальные кондиционеры для белья. Они тоже вернут мягкость вашим полотенцам. Во многие из таких средств тоже входит глицерин. Но этот домашний лайфхак не уступит своей эффективностью купленным в магазине средствам.

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