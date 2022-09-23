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Будут нежнее пуха: 4 действенных способа, как сделать махровые полотенца мягкими

23 сентября 2022, 12:02

Чтобы сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми после стирки, можно замочить их в одном из растворов из подручных средств.

Махровые полотенца
Как сделать махровые полотенца мягкими/ ua.depositphotos.com

Махровые полотенца незаменимы как для ежедневного личного использования, так и для применения на кухне. Уже с первого прикосновения мы буквально в них "влюбляемся" – ведь они завоевывают нашу любовь необычайной мягкостью и приятными ощущениями от прикосновения. Но, к сожалению, наши первые впечатления портятся уже после нескольких циклов стирки, ведь полотенца могут стать очень жесткими. Но не стоит сразу бросать их на самую дальнюю полку – есть эффективные способы, как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки.

Чтобы махровые полотенца были мягкими долгое время, нужно правильно за ними ухаживать.

Как правильно стирать махровые полотенца

В первую очередь нужно помнить, что самые лучшие средства для стирки махровых полотенец – жидкие. Если вы выбираете между стиральным порошком и гелем для стирки, лучше отдать предпочтение второму. Тогда и вопрос, как сделать полотенца мягкими, практически не будет возникать.

Дело в том, что стиральный порошок может плохо вымываться из тканей и делать их жесткими после стирки. Зато жидкие средства вымываются хорошо и не склеивают волокна.

Как сушить махровые полотенца

Этот вопрос не менее важен, чем правильная стирка. Если вы очень спешите высушить полотенце и вешаете его вблизи батареи или других источников тепла или непосредственно на них, то они могут стать очень жесткими.

Лучше сушить полотенца на свежем воздухе или по крайней мере при комнатной температуре. После того, как они высохнут, нужно хорошо расправить их руками.

Как вернуть мягкость махровым полотенцам

Уксус

Чтобы полотенца были мягкими, можно прополоскать их после стирки в растворе уксуса. Нужно добавить 50 мл обычного уксуса на 5 л воды. Далее в этом растворе замочить полотенца на несколько минут, отжать и просушить. Сушить лучше на свежем воздухе, чтобы запах уксуса хорошо выветрился и потом не докучал вам.

Но уксус нужно брать обычный. Если с такой целью использовать яблочный или виноградный, то на полотенцах могут остаться пятна.

Соль

Еще один вариант, как вернуть мягкость махровым полотенцам, предполагает использование соли. Нужно налить в таз 5 л теплой воды и засыпать туда 100 г соли. В этом растворе прополоснуть полотенца. Далее нужно прополоскать их еще раз – в чистой воде. Если этого не сделать и на ткани останется соль, то пользоваться таким полотенцем будет крайне тяжело – после этого кожа будет печь.

Сода

На несколько литров воды нужно добавить 2 столовые ложки соды. В этом растворе замочить уже выстиранные полотенца на короткий промежуток времени. Эффект можно усилить, если замочить их в холодной воде с содой на всю ночь.

Но соду можно использовать не только для замачивания полотенец, а и добавлять в стиральную машинку во время стирки. Тогда она не только поможет вернуть мягкость махровым полотенцам, но и смягчит воду во время стирки и повлияет на эффективность устранения пятен.

Холодная вода

Даже простая холодная вода может пригодиться, если возник вопрос, как избавиться от жесткости махровых полотенец. Просто нужно замочить в ней полотенца на ночь. При этом не нужно добавлять никаких других средств.

Вода растворит остатки стирального порошка, который мог случайно остаться между ворсинками. И тогда пользоваться такими полотенцами снова будет приятно.

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