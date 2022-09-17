Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

Как почистить пуховик без стирки/ ua.depositphotos.com

В холодное время года нас лучше всего может согреть теплый пуховик, а нашу душу будет греть внешняя привлекательность столь нужного в холода предмета гардероба. Поэтому пока за окном еще не минусовая температура, стоит заранее позаботиться о чистоте и опрятности вашей зимней верхней одежды. Однако довольно часто возникает вопрос, как почистить пуховик, который нельзя стирать.

Конечно, легче с пуховиками, которые можно просто постирать в стиральной машине. Однако для некоторых из них такая очистка не подходит. В таком случае можно почистить пуховик без стирки, применив один из описанных ниже способов.

Как почистить пуховик – основные правила

1. В первую очередь нужно помнить, что любые средства, которые вы собираетесь нанести на ткань пуховика, стоит попробовать на небольшом участке на внутренней стороне одежды, чтобы не испортить материал.

2. Определите самые проблемные зоны пуховика – обычно это воротник, рукава, карманы, а также нижняя часть, на которую может попадать грязь с земли во время ходьбы.

3. Лучше не тереть материал руками или грубыми щетками, чтобы не повредить его. Для очистки наносите выбранное средство на пятна и загрязненные места на пуховике с помощью ватного диска или губки. Остатки можно убрать мягкой тряпочкой из микрофибры, смоченной в воде. Также для уборки остатков подойдут обычные влажные салфетки.

Как отчистить пятна на пуховике

1. Нашатырный спирт и средство для мытья посуды

Нужно в 100 мл воды развести примерно 1 чайную ложку нашатырного спирта и 1 чайную ложку геля для мытья посуды.

Перед чисткой загрязненные места нужно немного отпарить, чтобы загрязнения лучше сошли. Затем с помощью губки наносим раствор и легкими движениями протираем. Если после первого раза пятна не сошли, нужно повторить эту процедуру еще несколько раз, а затем нанести раствор и оставить на пятнах на 30 минут.

После этого убираем остатки средства салфетками, а места, которые очищали, промокаем влажной тряпкой.

Такой способ поможет отчистить свежие пятна, при этом его можно применять на пуховиках разных цветов.

Смесь нашатыря, геля для мытья посуды и воды поможет почистить пуховик/ dom-v-sadu

2. Хозяйственное мыло

Нужно натереть увлажненным водой хозяйственным мылом загрязненные места и оставить на 30-40 минут. После этого остатки мыла стереть влажной салфеткой или влажной тряпкой.

3. Пятновыводитель

Нужно нанести средство на пятно, сперва ознакомившись с инструкцией. Подождать столько времени, сколько предусмотрено в инструкции, а затем стереть с пуховика остатки влажной салфеткой.

4. Перекись водорода

Такой способ хорошо поможет отчистить засаленные места. Нужно 3 чайные ложки перекиси водорода развести в стакане теплой воды. Далее наносим раствор на проблемные места ватным диском. После этого нужно потереть пятно старой зубной щеткой.

Затем загрязненные места смочить лимонным соком, оставить на 20 минут и протереть влажными салфетками.

Однако средства с перекисью водорода подходят не для всех материалов. Поэтому прежде чем его наносить, обязательно проверьте средство на небольшом участке с внутренней стороны пуховика.

Перекись водорода может помочь избавиться от засаленных мест на пуховике/ ua.depositphotos.com

5. Жидкое средство для стирки или мытья посуды

Таким способом можно воспользоваться, если вы хотите почистить вручную весь пуховик. Тогда его нужно повесить на вешалке над ванной или разложить на столе. В воде развести небольшое количество жидкого средства для стирки или мытья посуды и этим раствором почистить пуховик с помощью мягкой щетки или губки.

Остатки моющего средства осторожно смываем. Далее пуховик нужно хорошо встряхнуть и повесить сушиться – если есть возможность, то лучше на свежем воздухе, или по крайней мере на балконе.

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