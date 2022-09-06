УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Можно обойтись без стирки: 5 быстрых способов, как вывести тональный крем с одежды

6 сентября 2022, 12:00

Если в неудобный момент косметика вас подвела и стал актуальным вопрос, как отстирать одежду от тонального крема, на помощь придут несколько простых способов.

Пятно от тоналки, пятно от тонального крема, как остирать пятно от тонального крема
Как отстирать тональный крем с одежды/ ua.depositphotos.com

Тональный крем выручает нас во многих ситуациях, однако в самый непредсказуемый момент может сделать нам неприятный сюрприз, оставив след на одежде. При этом часто этот след может быть еще и на очень заметном месте – например, на воротнике любимой белой рубашки. И тогда сразу встает вопрос, что же делать в такой ситуации и как отстирать одежду от тонального крема.

На самом деле среди вариантов, как вывести с одежды пятно от тонального крема, есть также те, где не понадобится стирка. Достаточно будет протереть пятно ватным диском с веществом, которое способно растворить тоналку. Однако в некоторых случаях без стирки таки не обойтись.

1. Пятновыводитель

Если пятно свежее и оно появилось на одежде из синтетической ткани, избавиться от него будет легче всего. Для этого нам понадобится пятновыводитель. Заливаем небольшое его количество в тазик с горячей водой и помещаем туда вещь, которая испачкалась. Нужно оставить ее мокнуть на 5-6 часов. Когда это время пройдет, достаем и стираем вещь.

Видео дня

2. Нашатырный спирт

Такое простое средство может помочь в хозяйстве в различных ситуациях. Случаи, когда нужно отстирать тоналку с одежды, тоже не исключение. При этом всё изделие стирать не придется, поэтому это достаточно удобный и быстрый вариант забыть о проблеме уже через несколько минут.

Нужно нанести раствор нашатырного спирта на пятно и оставить его на 5-7 минут. После этого нужно посыпать пятно содой и постирать загрязненный участок одежды.

3. Мицеллярная вода

Это еще один быстрый способ, не требующий стирки всего изделия. Нужно нанести на ватный диск мицеллярную воду или любое другое средство для снятия макияжа и удалить пятно "промокающими" движениями.

4. Пятновыводитель для хлопковой и шерстяной одежды

Пятна от тоналки труднее отстирать от хлопчатобумажной и шерстяной одежды. Однако и в этом случае есть выход.

Нужно нанести на пятно пятновыводитель и оставить его на 15 минут. Когда это время пройдет, прополощите изделие в теплой воде. Затем постирайте загрязненный участок с помощью хозяйственного мыла. Продолжайте повторять манипуляцию с хозяйственным мылом, пока пятно исчезнет.

5. Медицинский спирт для меха и плотной ткани

Если тональный крем оставил пятно на плотной ткани или мехе, избавиться от него поможет медицинский спирт. Нужно намочить ватный диск в жидкости и протереть загрязненный участок.

Читайте также:

косметика стирка стиральная машинка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:19

Украинская армия продвигается на Луганщине и взяла новый плацдарм

12:17

ВСУ бьют войска РФ, но оккупанты будут до последнего держаться за Херсон – СоболевскийВидео

12:03

Лобода рассказала о своем мужчине и проблемах со здоровьемВидео

12:00

Можно обойтись без стирки: 5 быстрых способов, как вывести тональный крем с одежды

11:57

Новолуние в сентябре 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

Реклама
11:26

Армия Украины может освободить Крым даже при Путине в Кремле – офицер ВСУВидео

11:20

"Я очень виновата": Лобода дала большое интервью, где признала свои ошибки перед УкраинойВидео

11:08

"Знайти своїх" на 1+1: Екатерина Осадчая рассказала о содержании пленных в Еленовской колонииВидео

11:01

Россиянка за границей ударила девочку из Украины из-за подушки с изображением воина ВСУ

10:57

Байден не видит причин признавать Россию спонсором терроризмаВидео

10:30

Оккупанты прострелили руку: 9-летней украинке из Гостомеля в США поставили новейший протез

10:22

Керченский мост разрушат, наступит большой перелом: Росс назвал сроки освобождения КрымаВидео

10:20

Войска России ударили по центру Харькова - разрушен многоквартирный дом, фото

09:53

Трогательные поздравления с юбилеем 55 лет женщине – в прозе и стихах, красивые открытки и картинки

09:50

В моду на осень 2022 вошли потрясающие женские сапоги, которые можно носить куда угодно

09:44

Невролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и рассказала о его заболеванияхВидео

09:39

Папа Римский пока что не поедет ни в Киев, ни в Москву: понтифик назвал причину

08:57

Контрнаступление ВСУ на юге: в британской разведке назвали ключевую проблему РФВидео

08:56

В Британии миллионер ушел из семьи ради беженки из Украины

08:38

Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2022: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – врагиВидео

Реклама
08:34

Белая гвардия белых господ: какое место в жизни Булгакова занимала Украинамнение

08:30

Груз 200 для Ярославля: ВСУ уничтожили заместителя комбата, майора оккупантов РФВидео

08:24

РФ исчерпала свой потенциал ракет, но есть еще большая угроза для Украины - эксперт

08:00

Зачем жечь лавровый лист: самые популярные приметы и заговор на деньгиВидео

07:57

Удары спецназа ВСУ на юге: в США рассказали о контрнаступлении украинской армииВидео

07:41

"Через 3-4 недели станет совсем интересно": Арестович пообещал большие проблемы оккупантам на Юге

07:18

Не обойдется без ремонта: 5 вещей, которые могут сломать стиральную машину

07:03

ВСУ ликвидировали офицера-танкиста из Пензенской области РФВидео

06:59

Пророссийские митинги в Европе: объективная реальностьмнение

06:37

Минус 86 оккупантов, вертолет Ка-52 и много техники: ВСУ нанесли серьезные потери захватчикам на ЮгеВидео

06:09

1xBet и 1xСтавка - одно и то же: журналисты доказали связь букмекера с РФ

06:00

Война будет длиться максимум 5 лет, но закончится освобождением Крыма и распадом РФ – БерезовецВидео

05:40

Как вытащить жвачку из волос: топ-3 лучших способа

05:32

В 2024-ом в Крыму будет ходить гривна: астролог предсказал, как и когда Россия потеряет полуостровВидео

05:10

В Украину ворвется неожиданное потепление: синоптики назвали датуВидео

03:43

"И этому дала шпагатом": Волочкова в прозрачном платье повисла на мужике

03:20

Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецептаВидео

03:15

Врежут заморозки: украинцам дали "ледяной" прогноз и назвали срокиВидео

02:40

Военный эксперт спрогнозировал, что заставит Кремль "пуститься во все тяжкие" в войнеВидео

02:12

Мокрая королева: "Рейчел из Друзей" Дженнифер Энистон показала обнаженное фото в душе

Реклама
01:40

"ВСУ - активный субъект избирательного права": эксперт объяснил, есть ли шанс у РФ провести псевдореферендумыВидео

01:28

"Ненавижу": бывшая жена Кличко поделилась своими чувствами

01:07

Гороскоп на осень 2022: что нужно сделать знакам, чтобы привлечь удачуВидео

00:51

Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:41

Надя Дорофеева прокомментировала любовные признания между Дантесом и Кацуриной

00:35

Михалков вступил в перепалку с Пугачевой: новое послание

00:00

"Разносят в ноль": названы мощные потери армии РФ за 4 дня наступления ВСУ на югеВидео

05 сентября, понедельник
23:41

Модель Адриана Лима стало мамой в третий раз в 41 год: родители дали необычное имя

23:24

Арестович назвал самые "горячие" направления для ВСУВидео

22:59

Куда будет перемещаться радиация при аварии на ЗАЭС: появилась картаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять