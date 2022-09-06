Можно обойтись без стирки: 5 быстрых способов, как вывести тональный крем с одежды

Как отстирать тональный крем с одежды/ ua.depositphotos.com

Тональный крем выручает нас во многих ситуациях, однако в самый непредсказуемый момент может сделать нам неприятный сюрприз, оставив след на одежде. При этом часто этот след может быть еще и на очень заметном месте – например, на воротнике любимой белой рубашки. И тогда сразу встает вопрос, что же делать в такой ситуации и как отстирать одежду от тонального крема.

На самом деле среди вариантов, как вывести с одежды пятно от тонального крема, есть также те, где не понадобится стирка. Достаточно будет протереть пятно ватным диском с веществом, которое способно растворить тоналку. Однако в некоторых случаях без стирки таки не обойтись.

1. Пятновыводитель

Если пятно свежее и оно появилось на одежде из синтетической ткани, избавиться от него будет легче всего. Для этого нам понадобится пятновыводитель. Заливаем небольшое его количество в тазик с горячей водой и помещаем туда вещь, которая испачкалась. Нужно оставить ее мокнуть на 5-6 часов. Когда это время пройдет, достаем и стираем вещь.

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2. Нашатырный спирт

Такое простое средство может помочь в хозяйстве в различных ситуациях. Случаи, когда нужно отстирать тоналку с одежды, тоже не исключение. При этом всё изделие стирать не придется, поэтому это достаточно удобный и быстрый вариант забыть о проблеме уже через несколько минут.

Нужно нанести раствор нашатырного спирта на пятно и оставить его на 5-7 минут. После этого нужно посыпать пятно содой и постирать загрязненный участок одежды.

3. Мицеллярная вода

Это еще один быстрый способ, не требующий стирки всего изделия. Нужно нанести на ватный диск мицеллярную воду или любое другое средство для снятия макияжа и удалить пятно "промокающими" движениями.

4. Пятновыводитель для хлопковой и шерстяной одежды

Пятна от тоналки труднее отстирать от хлопчатобумажной и шерстяной одежды. Однако и в этом случае есть выход.

Нужно нанести на пятно пятновыводитель и оставить его на 15 минут. Когда это время пройдет, прополощите изделие в теплой воде. Затем постирайте загрязненный участок с помощью хозяйственного мыла. Продолжайте повторять манипуляцию с хозяйственным мылом, пока пятно исчезнет.

5. Медицинский спирт для меха и плотной ткани

Если тональный крем оставил пятно на плотной ткани или мехе, избавиться от него поможет медицинский спирт. Нужно намочить ватный диск в жидкости и протереть загрязненный участок.

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