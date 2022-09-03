От шерсти до "бензиновых пятен": 5 вещей, которые могут сломать стиральную машинку во время стирки

Что может повредить стиральную машину/ ua.depositphotos.com

Мы привыкли, что стиральная машина всегда является нашей помощницей для возвращения чистоты разнообразным вещам – от деликатного белья до больших пледов и даже спортивной обуви. И наша уверенность в своей помощнице так велика, что часто мы даже не задумываемся, можно ли бросать ту или иную вещь в барабан машинки. Однако на самом деле не все вещи можно стирать таким образом – некоторые из них могут испортиться сами, привести к поломке в машинке или даже стать причиной пожара.

Чтобы не испортить стиральную машину, нужно знать перечень вещей, которые запрещено в ней стирать. В противном же случае эти вещи могут повредить стиральную машину, и не факт, что ее можно будет быстро отремонтировать после такого "испытания".

1. Одежда с большим количеством шерсти

Если ваша кошка, собака или другая домашняя любимица постоянно оставляет шерсть на одежде и других вещах в доме, перед стиркой нужно очищать всё, что собираетесь бросить в стиральную машину, с помощью специального ролика.

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В противном случае шерсть равномерно распределится по другой одежде и барабану, после чего может "забить" фильтр машинки. Поверьте, на устранение такой проблемы понадобится гораздо больше времени, чем вы потратили бы на элементарное очищение одежды от такого "следа" вашей домашней зверушки.

2. Вещи с пайетками или камнями

Не секрет, что на многих вещах такие искусственные украшения могут быть плохо закреплены. Поэтому во время стирки они могут оторваться и повредить стиральную машину. Тем более это касается пайеток и камней, которые крепятся клеем.

3. Мелкие предметы

Нельзя стирать в стиральной машинке вещи, которые по размеру меньше перчатки. Поэтому перед стиркой нужно тщательно проверять карманы у всех вещей, чтобы там случайно не завалялись монеты или другие мелкие вещи.

Также стоит обратить внимание на бюстгальтеры с коточками. Если белье порвется и косточки выпадут, они могут нанести вред стиральной машине. Поэтому такие вещи лучше стирать в специальных мешочках или вручную, или же перед стиркой в машинке вынимать из бюстгальтера косточки, если это возможно.

4. Одежда с пятнами от бензина

Одежду, на которой остались пятна от бензина или другого легковоспламеняющегося вещества, нельзя стирать в стиральной машине. Во время стирки это вещество может загореться, что станет причиной пожара.

Перед тем, как класть эту вещь в машинку, пятно нужно попробовать вывести вручную.

5. Водонепроницаемая одежда

Такая одежда во время стирки удерживает воду в барабане. Поэтому после стирки машинка может отжать не всю воду, и когда начнется полоскание одежды, в барабане будет гораздо больше жидкости от необходимого количества. В результате машинка может сломаться. Еще одна опасность – таким образом можно затопить квартиру.

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