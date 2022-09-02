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Как отстирать шторку для ванной: 3 эффективных способа от грязи, желтизны и плесени

2 сентября 2022, 02:45

Чтобы очистить шторку в ванной, можно воспользоваться несколькими простыми домашними средствами.

Как постирать шторку для ванной
Как отстирать шторку для ванной/ ua.depositphotos.com

Шторки в ванной комнате предназначены не только для того, чтобы защитить всё вокруг от брызг воды, но и для создания атмосферы уюта и комфорта. Но о какой атмосфере уюта можно говорить, если шторы в ванной уже стали грязные? Также со временем они могут просто пожелтеть от лишней влаги и потерять свой привлекательный вид, который имели во время покупки.

Если вы ищете способ, как постирать шторку для ванной и вернуть ей ее прежнюю чистоту, можете остановиться на нескольких действенных вариантах, которые и по кошельку не ударят, и потребуют от вас очень мало времени и усилий.

1. Перекись водорода

Такой способ поможет отстирать как пожелтевшую шторку в ванной, так и ту, которая просто испачкалась.

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Понадобится лишь вода и 3-процентная перекись водорода. Оба ингредиента нужно смешать в равных пропорциях. Затем в этом растворе замочить шторку для ванной.

Нужно оставить шторку в этом растворе на 30 минут. После этого вытащить ее и прополоскать.

2. Стиральный порошок

Можно замочить шторку для ванной в теплой воде со стиральным порошком на ночь. Утром осмотреть ее, и если там останутся желтые пятна, оттереть их старой зубной щеткой.

Далее шторку постирать в стиральной машине на деликатном режиме при температуре 40 градусов. При этом нельзя пользоваться функциями сушки и отжима, ведь этим можно просто испортить вещь.

Во время стирки для лучшей защиты шторки от повреждений в барабан машинки можно положить несколько полотенец. А вот после стирки ее можно замочить в соленой воде на пол часа – тогда на шторке образуется защитный слой.

3. Сода и лимонная кислота

Замочить шторку в ванной или тазике с водой, добавив 2 столовые ложки пищевой соды и 3 пакетика лимонной кислоты. Оставить всё так на 5 минут. Затем руками прополоскать шторку, обязательно надев резиновые перчатки, чтобы защитить руки.

Если внизу шторки еще остались пятна, которые въелись, можно нанести на них кашицу из соды и воды. Но оставлять ее нужно не дольше, чем на несколько минут, ведь в противном случае это может повредить изделие.

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