Как избавиться от плесени на резинке стиральной машины: 3 эффективных способа, которые не стоят ни копейки

Как избавиться от плесени на резинке стиральной машины/ ua.depositphotos.com

Из-за высокой влажности и плохого проветривания на резинке стиральной машины может появиться плесень. Часто она появляется в незаметных местах, поэтому длительное время может казаться, что проблемы нет. Однако когда ее наличие "выплывет" позже, плесени уже будет много и она все это время будет контактировать с вашей одеждой во время стирки.

Да, ситуация не из приятных. Но ничего страшного в этом нет, ведь проблему можно легко преодолеть.

Чтобы плесень на резинке стиральной машины не образовывалась совсем, нужно после каждой стирки протирать там лишнюю влагу, которая могла остаться. Сам барабан машинки стоит каждый раз хорошо проветривать и просушивать, оставляя дверь открытой на какое-то время.

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Как убрать плесень на резинке стиральной машины

Если плесень уже образовалась, можно применить несколько эффективных способов, чтобы избавиться от нее.

1. Белизна

Средство нужно развести в воде в пропорции 1:4, и затем этот раствор нанести на резиновую манжету и тщательно протереть губкой. Для защиты рук лучше использовать резиновые перчатки.

После этого для лучшей очистки всей стиральной машины можно включить стирку без одежды в барабане, залив туда раствор белизны с уксусом. Обе жидкости нужно смешать в равных пропорциях. Стирку запустить на максимальной температуре и без отжима.

2. Перекись водорода и сок лимона

Для раствора нужно в 2 стаканах воды развести пол стакана перекиси водорода и четверть стакана лимонного сока. Вместо сока лимона можно взять лимонную кислоту. Раствором тщательно протереть загрязненные места.

3. Уксус

Это еще одно хорошее подручное средство, которое поможет избавиться от плесени на резинке стиральной машины. Чтобы очистить плесень, нужно нанести уксус на кухонную губку, добавить немного любого моющего средства и протереть уплотняющую губку, а также сам барабан.

После этого нужно помыть машинку внутри горячей водой с хозяйственным мылом. Для этого 200 г мыла растворить в 4 л воды. Если будете брать меньше воды, просто рассчитайте соответствующую пропорцию.

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