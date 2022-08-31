Чем заменить стиральный порошок: 3 простых способа, которые не стоят ни копейки

Чем заменить стиральный порошок/ ua.depositphotos.com

Стиральный порошок как раз закончился, нет возможности прямо сейчас пополнить свои запасы, а одежду срочно нужно постирать? Не паникуйте, даже в такой ситуации есть выход.

Если возникает вопрос, чем можно заменить стиральный порошок, могут пригодиться подручные средства, которые есть дома у каждой хозяйки.

Для стирки в стиральной машине

1. Сода и бура

Нужно смешать 200 г буры и 200 г пищевой соды, образовавшуюся смесь порошков пересыпать в чистую сухую тару и использовать вместо стирального порошка во время стирки в машинке.

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Когда будете засыпать смесь в стиральную машину, берите по 30 грамм на каждые 2 кг одежды. При этом заменитель порошка сначала нужно насыпать в стакан, залить горячей водой и растворить, а уже затем использовать раствор.

2. Домашний порошок из 4 ингредиентов

Для приготовления такого порошка понадобятся: 200 г соды, 200 г буры, 200 г поваренной соли и 100 мл винного уксуса.

Нужно смешать всё, кроме винного уксуса (его ставим рядом со смесью в отдельной емкости). Во время стирки сыплем в машинку 40 г смеси и льем 2 чайные ложки уксуса в расчете на каждые 2 кг одежды.

Во многих случаях такой собственноручно изготовленный порошок сможет справиться с задачей не хуже, чем магазинные средства. А винный уксус сыграет роль кондиционера и смягчит одежду.

Для ручной стирки

1. Сода и хозяйственное мыло

Из таких простых ингредиентов, которые точно есть в каждом доме, достаточно легко можно приготовить домашний гель для стирки. С таким гелем одежду стирают вручную – в машинку автомат его лучше не заливать.

Для приготовления геля берем 2 л воды, 100 г пищевой соды и 100 г хозяйственного мыла. Мыло нужно натереть на терке и залить водой. Затем разогреть воду на плите на маленьком огне, пока не растворится всё мыло. После этого добавить соду и перемешать.

Эту смесь оставить под крышкой на сутки, затем перелить в чистую тару.

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