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Как правильно стирать тапочки в стиральной машине: правила, которые сохранят вашу обувь

27 августа 2022, 01:35

Для того, чтобы постирать домашние тапочки в стиральной машине или вручную, нужно следовать ряду важных советов.

Как правильно стирать тапочки в стиральной машине: правила, которые сохранят вашу обувь
Как правильно стирать тапочки в стиральной машине/ ua.depositphotos.com

Какие тапки вы не использовали бы, чтобы ходить дома – обычные шлепанцы, классические модели или теплые тапочки на овчине – они требуют особого ухода. Если запустить этот процесс и не следить за "гигиеной" домашней обуви, потом это плохо отразится на ваших ногах. Ведь в тапочках будут накапливаться вредные микроорганизмы, за которые ваши ноги точно не скажут вам "спасибо". Поэтому всегда актуальным остается вопрос, как правильно стирать домашние тапочки.

Если ваши домашние тапочки крепкие, их можно постирать в стиральной машине. Однако в этом случае нужно придерживаться нескольких простых, но важных советов.

Какие тапочки нельзя стирать в стиралке

Нельзя бросать в машинку для стирки дешевые тапочки с прокладкой из картона и соломенные. Их лучше обрабатывать дезинфицирующим средством. Для такой обработки подойдут спирт или уксус.

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Также для стиральной машинки не подходят тапочки с приклеенной подошвой. Производители не рекомендуют стирать тапочки из кожи и меха.

Как постирать домашние тапочки в стиральной машине

Если же ваши домашние тапочки можно стирать в машинке, всё равно стоит придерживаться нескольких важных правил.

Стоит выбирать невысокую температуру – не более 40 градусов. Количество оборотов стоит уменьшить до минимума. Для таких параметров может подойти деликатный режим.

Для стирки в машинке тапочки лучше положить в мешочек, или же стирать с резиновыми мячиками. Это позволит защитить обувь от сильной деформации.

Моющее средство лучше выбирать жидкое, чтобы оно лучше выполоскалось.

Как постирать домашние тапочки вручную

Если тапочки входят в категорию тех, которые нельзя стирать в стиральной машине, то их можно постирать вручную. Для этого наливаем в тазик теплую воду, сыплем стиральный порошок и замачиваем домашнюю обувь на 15 минут. Затем стираем обувь с помощью щетки и полощем в чистой воде.

Чтобы они не деформировались, во время сушки можно положить внутрь смятую бумагу и менять ее время от времени.

Еще один полезный совет: тапочки для гостей лучше выбирать без ткани. Тогда их можно будет легко обработать дезинфицирующими средствами после каждого гостя. В противном же случае вы либо пожертвуете гигиеной и не будете их часто стирать, либо пожертвуете самими тапочками, которые придется стирать после каждого использования, что заставит их быстрее износиться.

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