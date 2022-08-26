Как отбелить резиновую подошву кроссовок: 5 простых советов, которые сэкономят ваше время

Как отбелить резиновую подошву кроссовок/ ua.depositphotos.com

Всем хочется, чтобы их белые кроссовки или кеды всегда выглядели как новые. Но надолго их ослепительной новизны не хватает. Как бы осторожно вы их ни носили, а загрязнения не могут обойти их стороной. И в первую очередь это касается подошвы обуви, ведь она принимает на себя основной удар. Поэтому уже после нескольких выходов в вашей новой обуви может стать актуальным вопрос, как вернуть резиновой подошве белый цвет.

Чтобы любимые кроссовки или кеды засияли белизной с новой силой, можно воспользоваться одним из нескольких советов, которые помогут отбелить резиновую подошву.

1. Средство для удаления жирных пятен

Чтобы очистить белую резиновую подошву обуви, можно воспользоваться простым средством для удаления жирных пятен на кухне. Наносим его на губку и хорошо протираем подошву, затем смываем остатки моющего средства водой. Для защиты рук лучше одеть резиновые перчатки.

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2. Сода

Нужно сделать кашицеобразную массу из соды и воды и протереть этой смесью подошву. После этого сполоснуть чистой водой и поставить сушиться.

Однако стоит быть осторожными и не переусердствовать – в смеси должно быть достаточное количество воды, иначе вы рискуете поцарапать вашу обувь.

3. Лимонная кислота

Еще одно хорошее альтернативное средство для очистки белой подошвы. Нужно растворить в стакане воды 25 г лимонной кислоты. Раствором натереть пятна на резиновой подошве обуви, воспользовавшись для этого салфеткой из микрофибры. Далее смываем остатки раствора водой и протираем бумажными полотенцами.

4. Зубная паста

Наносим использованной зубной щеткой белую зубную пасту на подошву, мягкими движениями втираем ее, а затем смываем остатки и вытираем "рабочую поверхность".

5. Канцелярский ластик

Такой способ подойдет, чтобы избавиться от черных полос на белой подошве. Нужно тщательно вытереть полосы ластиком, пока они не исчезнут. Далее подошву можно протереть сухой щеткой, чтобы убрать остатки, и помыть водой.

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