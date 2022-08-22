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Как стирать шторы, чтобы не гладить их: 6 золотых советов для разных тканей

22 августа 2022, 17:11

Глажка штор занимает очень много времени. Однако если придерживаться достаточно простых правил, то можно постирать шторы так, что гладить их и не придется.

Шторы, тюль, стирка, стиральная машина
Как стирать шторы, чтобы не гладить их/ ua.depositphotos.com

Поладить шторы – не самая легкая задача. Из-за своих больших размеров, а также особенностей ткани, которая по большей части плотная и тяжелая, такая задача может украсть у вас хорошую часть времени. Но если научиться стирать шторы так, чтобы не гладить, то сэкономленное время вы смело сможете использовать на отдых. Ну, или на другую работу – это уж как пожелаете.

В первую очередь стоит соблюдать правила стирки штор в зависимости от различных типов тканей, из которых они изготовлены. Но также есть советы, которых можно придерживаться после стирки, чтобы не гладить шторы.

1. Льняные шторы

Их нужно стирать при температуре не более 40 градусов, выбирая деликатный режим. Отжим в машинке нужно выбирать минимальный.

После стирки шторы стоит хорошо встряхнуть, затем разгладить их на сушке. Когда будете их развешивать для сушки, проследите, чтобы они висели максимально ровно и без складок. В таком случае влажные шторы разровняются под своим собственным весом и высохнут практически ровными.

2. Шторы из органзы и шелка

Такие шторы очень легкие и изящные, и пятна от них обычно очень хорошо отстирываются.

Однако в уходе они достаточно требовательны. Стирать такие шторы нужно отдельно от других вещей. Перед этим их лучше положить в специальные тканевые мешочки. Для стирки выбираем деликатный режим и температуру до 30 градусов, а вот отжим в машинке нужно вообще не включать.

Влажные шторы нужно развесить ровно, чтобы они висели без складок.

3. Бархатные шторы

Такой материал достаточно требователен в уходе. Будет лучше отдать такие шторы в химчистку. Если же вы всё же решили самостоятельно справиться с этой задачей и постирать бархатные шторы дома, то запомните, что делать это нужно только вручную. Никакие деликатные режимы не спасут этот материал от повреждения его структуры.

Во время ручной стирки шторы замачиваем в теплой воде, температура которой не должна превышать 30 градусов. При этом ворс во время замачивания должен быть завернут внутрь. Шторы нельзя сильно мять и тереть. Также не стоит выжимать из них воду, скручивая материал в жгут – ничем хорошим такая "процедура" для вашего изделия не закончится.

Мокрые шторы нужно разложить на большой ровной поверхности, подложив под них любую ткань, которая не линяет. Эту ткань нужно заменять, как только она станет мокрой от воды, которая будет просачиваться от штор. Когда же они чуточку подсохнут и будут еще влажными, их стоит осторожно развесить для досыхания – тогда они разровняются под собственным весом.

4. Жаккардовые шторы

Жаккардовые шторы выполнены из тканей, которые имеют необычный рисунок или фактуру благодаря переплетению различных нитей.

Стирать такие изделия можно как в стиральной машине, так и вручную. Если стирать их в машинке, то нужно выбирать температуру до 30 градусов и деликатный режим. Порошок должен быть нейтральным.

Стоит помнить, что во время стирки жаккардовых штор нельзя применять отбеливатели. Также их нельзя сильно выжимать или скручивать, ведь тогда они могут повредиться и потерять свою форму.

Вешать такие шторы для сушки нужно влажными, чтобы они разровнялись под собственным весом.

5. Шторы из полиэстера

Такие шторы менее требовательны в уходе и их можно стирать в стиральной машине при температуре 30-40 градусов. Однако лучше не рисковать и делать это, установив деликатный режим.

Шторы из полиэстера хоть и прочные, но при интенсивной стирке могут сильно мяться. Поэтому лучше класть их в специальные мешочки для стирки. При этом стирать нужно без отжима. Когда достанете их из машинки, сначала разложите на ровной поверхности, чтобы стекла лишняя вода. Далее влажные шторы развешиваем ровно и без образования складок.

6. Тюль

Также часто хозяйки задают себе вопрос, как постирать тюль, чтобы не гладить его. Такое изделие нужно стирать в машинке на деликатном режиме и при температуре не выше 30 градусов.

Если ровно и без складок развесить тюль, то он высохнет так, что гладить его не придется.

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