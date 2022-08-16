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Долго ждать не придется: как быстро высушить кроссовки после стирки или дождя

16 августа 2022, 02:10

Не обязательно ждать несколько дней, чтобы полностью мокрые кроссовки высохли самостоятельно – есть надежный способ ускорить этот процесс.

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Как быстро высушить кроссовки после стирки или дождя/ pixabay.com, Instagram

Дождь вас застал посреди дороги, и как следствие вам пришлось "перемерять" все лужи, пока вы добрались домой? Или же вы постирали любимые кроссовки, и лишь потом поняли, что вам уже завтра срочно нужно будет их надеть?

Какова бы ни была причина, но если вы столкнулись с необходимостью быстро высушить кроссовки, то можете воспользоваться довольно простым способом, который спасет ситуацию.

Сначала нужно подготовить кроссовки к стирке. Для этого вынимаем шнурки и стельки и максимально раскрываем кроссовки.

Далее салфеткой или тряпкой нужно вытереть грязь с поверхности обуви. Чтобы избавиться от влаги на поверхности можно дополнительно пройтись сухой тканью. Если же обувь сшита из замши или нубука, то для очистки поверхности можно использовать щетку – но обязательно брать мягкую, чтобы не повредить кроссовки.

Также стоит посмотреть, какие рекомендации предоставляет производитель по сушке такой модели обуви.

Для сушки кроссовок нужно разогреть в микроволновке соль, после чего засыпать ее в носки из натуральной ткани и положить в обувь. Вместо носков можно использовать также мешочки, или же замотать соль в тонкое полотенце из натуральной ткани.

Соль нужно вынимать и разогревать снова каждый час, ведь она будет охладевать в процессе сушки.

Такой способ можно применять в комбинации с периодической просушкой кроссовок феном. Однако если вы уже решили привлечь к такому ответственному делу еще и технику, старайтесь не переусердствовать – лучше включать средний режим потока воздуха. При этом кожаную обувь можно сушить только холодным обдувом.

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