Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах без стирки: секрет опытных хозяек

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах без стирки/ ua.depositphotos.com, "Час пик"

Кухонные полотенца – это одни из самых загрязненных вещей на нашей кухне. И часто им, как и разным тряпкам и прихваткам, достаются самые тяжелые пятна.

Именно поэтому кухонные полотенца приходится так часто стирать. Но нередко коварные пятна успевают въесться в ткань и крепко за нее "уцепиться" еще до стирки, и как следствие не всегда хорошо отстирываются.

Однако есть способ избавиться от пятен, в том числе жирных, на кухонных полотенцах даже без стирки.

Нужно смочить загрязненный участок полотенца водой, а затем натереть его хозяйственным мылом. Затем кладем полотенце в целлофановый пакет и отправляем на 2-3 минуты в микроволновку.

Когда это время пройдет, осторожно достаем полотенце, чтобы не попечься о разогретый пакет. Полотенце достаем из пакета и полощем.

Обратите внимание, что не все целлофановые пакеты можно класть в микроволновую печь – они должны иметь специальную маркировку, которая позволяет их применять в микроволновках. Также нельзя применять вместо целлофанового пакета полиэтиленовый – они разные по составу.

Также нужно следить за тем, чтобы на полотенцах не было металлических элементов, ведь металл нельзя класть в микроволновку.

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