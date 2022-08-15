Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах без стирки: секрет опытных хозяек

Для того, чтобы избавиться от пятен на кухонных полотенцах, тряпках и прихватках, можно обойтись без стирки – есть более быстрый способ.
Кухонные полотенца – это одни из самых загрязненных вещей на нашей кухне. И часто им, как и разным тряпкам и прихваткам, достаются самые тяжелые пятна.
Именно поэтому кухонные полотенца приходится так часто стирать. Но нередко коварные пятна успевают въесться в ткань и крепко за нее "уцепиться" еще до стирки, и как следствие не всегда хорошо отстирываются.
Однако есть способ избавиться от пятен, в том числе жирных, на кухонных полотенцах даже без стирки.
Нужно смочить загрязненный участок полотенца водой, а затем натереть его хозяйственным мылом. Затем кладем полотенце в целлофановый пакет и отправляем на 2-3 минуты в микроволновку.
Когда это время пройдет, осторожно достаем полотенце, чтобы не попечься о разогретый пакет. Полотенце достаем из пакета и полощем.
Обратите внимание, что не все целлофановые пакеты можно класть в микроволновую печь – они должны иметь специальную маркировку, которая позволяет их применять в микроволновках. Также нельзя применять вместо целлофанового пакета полиэтиленовый – они разные по составу.
Также нужно следить за тем, чтобы на полотенцах не было металлических элементов, ведь металл нельзя класть в микроволновку.
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