Как убрать масляное пятно за 10 минут без стирки: простой эффективный способ

Пятно от подсолнечного и сливочного масла можно легко удалить с одежды в домашних условиях, используя только средства, которые всегда есть под рукой.
Не огорчайтесь, если вы готовили что-то на кухне или же занимались ремонтом домашней техники или автомобиля, и случайно поставили на своей одежде масляное пятно. Для вашего наряда это не приговор.
Можно легко убрать масляное пятно с одежды в домашних условиях даже без стирки и замачивания. Вам понадобятся некоторые подручные средства и совсем короткий промежуток времени.
На пятно сначала нужно нанести гель для мытья посуды – подойдет любой, который есть у вас дома. Лучше, чтобы это средство хорошо покрывало пятно – количество нанесенного геля должно быть достаточным, чтобы он хорошо впитался во весь загрязненный участок ткани.
Когда гель впитается, пятно нужно посыпать солью и оставить всё на 10 минут.
После этого соль с загрязненного места нужно счистить старой зубной щеткой и протереть пятно влажной тряпкой.
Чтобы сразу удостовериться, что жирное пятно исчезло, можно подсушить одежду феном.
Обычно пятно исчезает после первого раза, если было использовано достаточное количество геля и соли. Если же кое-где следы масла еще видны – стоит повторить процедуру.
Таким способом достаточно легко устраняются пятна от подсолнечного и кокосового масла, а также сливочного масла.
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