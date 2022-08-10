Как убрать масляное пятно за 10 минут без стирки: простой эффективный способ

Как убрать масляное пятно за 10 минут без стирки/ ua.depositphotos.com

Не огорчайтесь, если вы готовили что-то на кухне или же занимались ремонтом домашней техники или автомобиля, и случайно поставили на своей одежде масляное пятно. Для вашего наряда это не приговор.

Можно легко убрать масляное пятно с одежды в домашних условиях даже без стирки и замачивания. Вам понадобятся некоторые подручные средства и совсем короткий промежуток времени.

На пятно сначала нужно нанести гель для мытья посуды – подойдет любой, который есть у вас дома. Лучше, чтобы это средство хорошо покрывало пятно – количество нанесенного геля должно быть достаточным, чтобы он хорошо впитался во весь загрязненный участок ткани.

Когда гель впитается, пятно нужно посыпать солью и оставить всё на 10 минут.

После этого соль с загрязненного места нужно счистить старой зубной щеткой и протереть пятно влажной тряпкой.

Чтобы сразу удостовериться, что жирное пятно исчезло, можно подсушить одежду феном.

Обычно пятно исчезает после первого раза, если было использовано достаточное количество геля и соли. Если же кое-где следы масла еще видны – стоит повторить процедуру.

Таким способом достаточно легко устраняются пятна от подсолнечного и кокосового масла, а также сливочного масла.

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