Отстирает даже сложные пятна: как усилить действие дешевого стирального порошка

Как усилить действие дешевого стирального порошка/ ua.depositphotos.com

Ассортимент стиральных порошков в магазинах достаточно широк. Но часто по ряду причин от популярных средств бытовой химии приходится отказываться.

Однако даже используя более дешевые стиральные порошки, можно усилить их действие, и тогда они смогут справиться даже с более сложными пятнами не хуже дорогих средств.

Сода и перекись водорода

Такой усилитель стирального порошка можно приготовить в домашних условиях, и для этого понадобятся всего два ингредиента:

сода,

перекись водорода.

Смешиваем их в следующей пропорции: 60 мл перекиси водорода на 2 стакана соды.

Во время стирки добавляем не всю смесь, а в зависимости от загрязненности одежды. Остатки можно сохранить и использовать в будущем.

Однако этот способ лучше всего подойдет для стирки белой и светлой одежды, а не темной, ведь указанная смесь будет иметь легкий отбеливающий эффект.

Читайте такжеНе останется ни следа: 7 эффективных способов, как отстирать пятна от дезодорантаТаким же образом можно приготовить и домашний отбеливатель – для этого вместо 60 мл нужно будет добавить к смеси 180 мл перекиси водорода.

С использованием смеси соды и перекиси водорода можно не только стирать одежду, но и замачивать ее перед стиркой, если пятна очень сложные. В таком случае в воду, в которой будем замачивать одежду, нужно всыпать от 1,5 до 3 столовых ложек усилителя стирального порошка, а затем такое же количество самого стирального порошка. Для легких пятен будет достаточно, если их оставить отмокать в такой воде в течение 20 минут, для устранения сложных пятен – оставить одежду отмокать на ночь.

Соль

Еще более простой способ усилить действие стирального порошка – это простая соль. Ее можно добавлять в отсек стиральной машины вместе со стиральным порошком.

Соль смягчит воду, активирует действие составляющих компонентов порошка и сделает ткань более мягкой.

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