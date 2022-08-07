Будет ярче прежнего: 7 способов восстановить цвет одежды для разных оттенков

Как восстановить цвет одежды для разных оттенков/ ua.depositphotos.com

Со временем черная одежда может превратиться в серую, белая – пожелтеть, а цветная – потерять свою былую яркость и поблекнуть. Если вы открываете свой шкаф и с ужасом понимаете, что большинство вещей уже не имеют прежней яркости, за которую вы их так ценили – не огорчайтесь.

Восстановить цвет одежды можно даже дома, пользуясь подручными средствами. Главред собрал ряд способов, как сделать это самостоятельно. При этом каждый из этих советов будет касаться отдельного цвета вещей.

1. Коричневый или бежевый цвет

Для того, чтобы вернуть былую яркость коричневым или бежевым вещам, можно замочить их в крепком отваре с чайной заваркой. При этом чем темнее одежда, тем крепче и интенсивнее должен быть отвар. Вещь оставляем мокнуть на 2-3 часа.

2. Золотисто-коричневый цвет

Вещь нужно замочить в отваре луковой шелухи и оставить мокнуть на 1,5 часа. При этом стоит учитывать, что интенсивность окраски будет зависеть от количества шелухи. Чем меньше ее будет, тем больше цвет будет отдавать зеленым.

После такой процедуры нужно постирать вещь, и далее положить ее в раствор воды с солью на 15 минут – таким образом цвет закрепится.

3. Зеленый цвет

Для восстановления зеленого цвета одежды нужно приобрести в аптеке специальные минералы – квасцы. Одежду нужно замочить в воде на 2 часа.

4. Синий цвет

Одежду синего цвета нужно замочить в горячей воде с содой на 30 минут. Для этого готовим следующий раствор: на 1,5 литра воды добавляем 1-2 чайные ложки соды. После того, как вещь пролежит в растворе указанное время, вынимаем ее и полощем в чистой воде.

5. Желтый цвет

Для этого способа нужно будет собрать наперед апельсиновую кожуру. Можно использовать как засушенную, так и свежую. Варим из нее отвар, после этого оставляем в нем желтую вещь на ночь.

6. Черный цвет

Чтобы восстановить черный цвет одежды, можно положить вещь в теплую соленую воду, добавив туда чернила для письма, и оставить так на 30 минут. Перед тем, как замачивать одежду, ее стоит полностью постирать.

Можно применить еще и другой способ. Для него понадобятся щетка и раствор табака. Сначала вещь стираем. Затем нужно приготовить раствор – кладем 15 г табака на 1 литр теплой воды. Потом равномерно протираем вещь щеткой с этим раствором.

7. Разноцветная одежда

Восстановить цвет такой одежды труднее всего, ведь не удастся применить те способы, которые подходят для каждого отдельно взятого оттенка. Однако варианты всё же есть.

Можно замочить вещь на 40 минут в воде, в которой растворить соль. Далее одежду стираем в этой же воде, использовав хозяйственное мыло. Когда первые шаги будут выполнены, вещь нужно прополоскать в прохладной воде.

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