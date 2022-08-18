Как быстро освежить одежду без стирки: 8 простых советов, которые уберут все без исключения запахи

Как быстро освежить одежду без стирки/ ua.depositphotos.com

Вы одели любимую футболку лишь несколько раз, однако она уже успела впитать в себя "все запахи мира"? И вот вам срочно нужно надеть именно эту вещь, но нет времени на стирку, или же нет возможности ее постирать?

Не нужно сразу паниковать. Есть ряд способов, как быстро освежить одежду без стирки. Вы сможете избавиться от неприятных запахов и сделать вашу одежду более свежей, что позволит ей продержаться еще немного времени до того, как вы сможете ее постирать.

1. Водка

Раствор водки с водой может быстро убрать запах с одежды, даже если он сильный. Водка убивает бактерии, которые и являются первопричиной неприятных запахов.

Нужно смешать водку с водой в расчете 1:2. Раствор переливаем в пульверизатор и опрыскиваемой им одежду.

Далее нужно повесить одежду, чтобы она высохла, ведь после такой обработки она будет немного влажной. Запах водки выветрится по мере высыхания вещей.

2. Морозильная камера

Низкие температуры также имеют свойство убивать бактерии. Поэтому еще один хороший способ, как быстро убрать неприятный запах с одежды – это положить его на несколько часов или на ночь в морозилку. Затем нужно вынуть вещь и прогреть ее при комнатной температуре перед тем, как одевать.

3. Сода

Нейтрализовать неприятные запахи также поможет пищевая сода. Она имеет свойство впитывать в себя запахи.

Разложите вещь на ровной поверхности и посыпьте сверху тонким слоем соды. Через 20 минут встряхните порошок, а остатки уберите салфеткой.

4. Наполнитель для кошачьего туалета

Такие гранулы для кошачьего туалета хорошо впитывают запахи. Поэтому можно насыпать немного наполнителя непосредственно на вещь, или же поставить в шкафу небольшой открытый пакет с гранулами.

5. Кофе

Кофе также является хорошим фильтром, который впитывает неприятные запахи с одежды. Отсыпьте немного кофейных зерен в емкость, а над ней повесьте вашу вещь, которую нужно освежить, и оставьте так на некоторое время.

6. Пара

Еще одним хорошим способом быстро сделать одежду свежей является пара. Если у вас нет специального отпаривателя, то можно устроить одежде отпаривание подручными средствами: набрать в емкость горячей воды, поставить в ванной и повесить одежду над ней.

Можно добавить в воду несколько капель вашего любимого эфирного масла – тогда вещь будет не только свежее, но и будет приятно пахнуть. После такой процедуры одежду нужно просушить от влаги.

7. Эфирные масла

Чтобы придать одежде приятный запах, можно воспользоваться ароматическими маслами. Для этого смочите несколько кусочков ваты в вашем любимом аромамасле и положите в шкаф. Через какое-то время ваши вещи впитают в себя приятные ароматы.

8. Свежий воздух

Можно просто развесить одежду на балконе или на улице, чтобы она проветрилась. Однако делать это стоит в ветреную погоду. Но такой способ не сможет справиться со стойкими неприятными запахами – ему под силу убрать лишь легкие запахи и чуточку освежить вещи.

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