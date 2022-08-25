Как постирать очень большой плед в машинке и вручную: 15 главных правил

Как постирать очень большой плед в машинке и вручную/ ua.depositphotos.com

Даже если на первый взгляд кажется, что плед чистый, в нем после длительного использования могут притаиться патогенные микроорганизмы. Кроме этого, такая удобная вещь, особенно в прохладную погоду, является достаточно серьезным пылесборником. Поэтому стирать плед нужно хотя бы раз в три месяца.

Но как постирать очень большой плед, который не влезает в стиральную машину? Давайте разбираться.

Как постирать большой плед, который влезает в машинку

1. В первую очередь стоит проверить, можно ли ваш плед вообще стирать в стиральной машинке – эта информация должна быть указана на ярлычке, который пришит к изделию. Если там есть значок таза с водой – значит можно, если же там есть изображение таза с водой, в который опущена рука – значит лишь ручная стирка.

2. Когда будете выбирать температуру, при которой стирать вещь в машинке, ориентируйтесь на число, написанное на упомянутом выше значку. Однако для большинства пледов идеальной является температура 30 градусов.

3. Если плед изготовлен из деликатных тканей (например, кашемир, шелк, шерсть), то его рекомендуют стирать вручную.

4. Когда будете класть плед в машинку, не забывайте, что это также нужно делать правильно. Небольшие пледы можно закидывать в скомканном виде, а крупные лучше скручивать в рулон.

5. Для того, чтобы большой плед нормально постирался, вместимость барабана стиральной машины должна составлять не менее 4-5 килограммов. И чем больше эта вместимость – тем лучше.

6. Для стирки пледа в машинке нужно выбирать жидкие моющие средства. Они лучше будут проникать в структуру материала, а затем лучше выполощутся.

7. Если на пледе есть сложные пятна, которые въелись, перед стиркой нужно нанести на них средство для мытья посуды. Также можно замочить плед.

8. Функцией отжима можно пользоваться, однако устанавливать ее на самом малом количестве оборотов.

Как постирать очень большой плед в машинке и вручную/ ua.depositphotos.com

Как постирать плед, который не вмещается в стиральную машину

1. Плед, который не вмещается в стиральную машинку, можно сдать в химчистку или постирать вручную. Если вы решили самостоятельно справиться с этой задачей дома, то вам понадобится очень большой таз, или еще лучше сразу стирать большой плед в ванной.

2. Нужно набрать в ванну воду температуры, которая указана на ярлыке изделия. К ней добавить моющее средство – лучше жидкое.

3. Замочить плед в воде с моющим средством на 1-2 часа.

4. Затем плед нужно постирать вручную. Нужно аккуратно потереть загрязненные места.

5. Грязную воду нужно слить, а в ванну набрать чистой и прополоскать в ней плед. Полоскание можно провести несколько раз для лучшего результата.

6. Во время последнего полоскания в воду можно добавить ополаскиватель для текстиля.

7. Когда вы сольете воду, выстиранный мокрый плед стоит оставить в ванной еще на некоторое время, предварительно свернув его в рулон. Таким образом с него стечет еще какое-то количество воды. Затем развернуть его и повесить сушиться на прочную веревку или палку в расправленном виде.

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