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Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

15 вересня 2022, 07:05

Если в доме отключили воду, а вам нужно постирать одежду, можно использовать стиральную машину даже в таком случае. Главное придерживаться четких правил.

Стирка, стирать, стиральная машина
Как постирать одежду в машинке без воды/ ua.depositphotos.com, скрин

Бывают случаи, когда одежду нужно постирать срочно, а только что купленная стиральная машина еще не подключена. Или же когда временно в доме отключили воду, а вы спешите и не можете ждать, пока она "вернется". Казалось бы, ситуация безвыходная и придется стирать все вещи вручную в тазике. Ведь всегда возникают сомнения, можно ли включать стиральную машину без воды.

Однако на самом деле вещи можно постирать в машинке без воды. В ситуации, когда она не будет подаваться из водопровода, ее можно просто залить вручную. Нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

1. Сначала позаботьтесь о сливе. Если ваша машинка подключена, и сейчас просто отключили воду, то этот вопрос сразу отпадает. Однако если вы купили новую машинку и она еще не подключена, то во время стирки закрепите шланг слива в раковине или положите его в ванну или большой таз.

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2. Необходимо загрузить одежду в барабан машинки и плотно закрыть дверцы.

3. Далее засыпаем порошок или заливаем гель для стирки в предназначенный для этого отсек.

4. Набираем ведро теплой воды. Ее температура не имеет значения, ведь стиральная машина сама подогреет воду до нужной температуры, которая будет выставлена.

5. Включаем машинку и выбираем необходимый режим стирки. После этого нажимаем кнопку старта.

6. Машинка начнет гудеть, ведь будет пытаться набрать воду, без которой не может запустить цикл стирки. Кружкой или другой емкостью объемом плюс-минус 1 литр наливаем воду из ведра в отсек для стирального порошка. Воду нужно залить как можно быстрее, но следить, чтобы не сильно заляпать машинку с внешней стороны. Также нужно смотреть, чтобы вымылся весь засыпанный порошок.

стирка, стиральная машина
Заливаем воду в отсек для стирального порошка, откуда она попадет в барабан/ скрин

7. Всё время, пока вы заливаете воду, следите, гудит ли еще машинка. Она будет издавать специфические звуки, которые вы слышали с самого начала, пока ей не будет достаточно воды для стирки. Как только воды будет достаточно, процесс стирки запустится. Стоит заметить, что воду нужно залить достаточно быстро, чтобы машинка не заподозрила", что-то не так.

8. Далее оставьте машинку в покое на тот отрезок времени, который предусмотрен для стирки в выбранном режиме. Так, если вы выбрали режим быстрой стирки, то уже через 8-10 минут вам снова придется подойти к машинке. За этим нужно внимательно следить, чтобы не пропустить момент, когда она сольет воду и "потребует" новой для полоскания.

9. Далее заливаем новую воду таким же способом, который описан выше, чтобы машинка могла начать процесс полоскания. Имейте в виду, что на этот раз воды понадобится больше.

10. Если выбранная вами программа стирки предусматривает дополнительное полоскание, то, конечно, воду придется заливать еще и третий раз. Если же это не предусмотрено, то машинка после полоскания сама сольет воду и начнет процесс отжима.

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Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

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