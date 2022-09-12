Как почистить ковер, не снимая его с пола: 3 эффективных способа

Как почистить ковер, не снимая его с пола/ ua.depositphotos.com, Facebook bochkala

Ковры – это одни из самых загрязненных вещей дома. Они принимают на себя основной "удар", ведь ежедневно подвергаются разного рода загрязнениям и собирают много пыли. Поэтому они нуждаются в особой очистке. Если вы ищете способ, как почистить ковер в домашних условиях, вам пригодятся несколько простых способов с подручными средствами.

Конечно, можно приобрести магазинные средства для чистки ковров. Однако они содержат много веществ, которые негативно влияют на людей, а для аллергиков и вовсе могут быть опасными. Если же дома есть дети, то о чистоте ковров нужно заботиться особенно тщательно, и лучше это делать без вредной "химии".

Способ 1: с помощью соды и уксуса

Понадобится:

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1 литра теплой воды,

2 столовые ложки пищевой соды,

8 столовых ложек 9%-го уксуса,

4 столовые ложки любого моющего средства, например, средства для мытья посуды. В качестве моющего средства также можно использовать стиральный порошок без отбеливающих компонентов – в таком случае понадобится 2 столовые ложки порошка.

Указанное количество средств будет достаточным для того, чтобы почистить ковер размером 2х2,80 метров. Для того, чтобы не повредить ковер и эффективно его отчистить, нужно строго придерживаться указанных пропорций.

Сначала нужно тщательно пропылесосить ковер или вымести из него весь мусор веником. Затем выбить по максимуму всю пыль.

Далее готовим раствор для чистки. В большой емкости смешиваем треть воды, соду и моющее средство, всё взбалтываем, чтобы образовалась пена. Затем пену наносим на ковер с помощью обычной кухонной губки и чистим ковер жесткой щеткой. Далее наносим средство еще раз и оставляем его на 30 минут, чтобы оставшиеся загрязнения отмокли.

Далее наливаем в емкость 300 мл теплой воды и добавляем 8 столовых ложек 9%-го уксуса, перемешиваем. Полученный раствор распределяем по поверхности ковра, который пропитан раствором соды. Затем чистим ковер щеткой средней жесткости, ждем 5 минут и смываем всё водой.

Однако таким способом нельзя чистить ковры из искусственного ворса, ведь уксус может повредить их.

Перед чисткой ковра лучше проверить действие средства на материал на небольшом участке. Если вы заметили любые изменения в покрытии, то будет лучше выбрать другой способ для чистки.

Способ 2: с помощью хозяйственного мыла

Нужно натереть на терке кусок хозяйственного мыла и смешать стружку с 1 литром теплой воды. Когда мыло полностью растворится, перелить смесь в пульверизатор, и с его помощью нанести раствор на пятна на ковре. Поверхность ковра потереть щеткой.

Затем раствор нужно оставить на ковре до полного высыхания и убрать остатки с помощью пылесоса.

Этот способ подходит, когда нужно освежить ковер в домашних условиях. Он хорошо справится со свежими пятнами. Однако для сложных и запущенных пятен он не подойдет.

Способ 3: сода, уксус и "Фейри"

Нужно смешать 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку стирального порошка или "Фейри", 1 столовую ложку уксуса и 1 литр теплой воды.

Перед чисткой ковер нужно тщательно пропылесосить или подмести, далее выбить из него пыль.

Полученный раствор наносим на ковер с помощью пульверизатора и оставляем на 5 минут. Затем чистим ковер щеткой. Далее стираем средство с поверхности чистыми тряпками, обмакивая их в воду.

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