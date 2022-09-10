Как отстирать чернила с одежды: 10 способов, которые спасут ваши вещи даже от старых пятен

Как отстирать чернила с одежды/ ua.depositphotos.com

Пока длится учебный год у детей, родители не могут расслабиться ни на секунду. Ведь как от малышей, так и от старших школьников всегда можно ждать каких-то сюрпризов. И, разумеется, не всегда приятных. Одна из таких неожиданных неприятностей – чернильные пятна на одежде. Если такое произошло, не опускайте руки. Отстирать чернила с одежды довольно сложно, однако возможно.

Если возник вопрос, как избавиться от пятен чернил на одежде, важно помнить о главном – скорость вашей реакции. От свежих пятен от шариковой ручки избавиться легче, чем от запущенных.

Самый простой способ избавиться от чернильных пятен – это отдать загрязненную одежду в химчистку. Однако такая процедура будет достаточно дорогой. Поэтому, если ваша вещь пошита не из деликатных или дорогих тканей, можно попробовать самостоятельно убрать следы чернил с одежды дома с помощью подручных средств.

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В то же время не забывайте следить, подходит ли тот или иной способ для типа материала, из которого пошита вещь. Чтобы проверить это, стоит сначала применить небольшое количество средства на незаметном месте одежды. Например, его можно нанести возле швов или под мышкой с внутренней стороны.

Как остановить "распространение" пятна от чернил

Как мы уже писали выше, очень важно быстро отреагировать. Если пятно от чернил появилось всего несколько минут назад, то стоит замедлить процесс его закрепления в слоях ткани. Для этого поскорее засыпьте пятно тальком или детской присыпкой. Если их нет под рукой, можно применить крахмал или измельченный мел.

Порошок стоит оставить на пятне на несколько минут – он выполнит роль абсорбента и не позволит чернилам въесться в ткань. Когда пройдет несколько минут, пятно нужно промокнуть бумажной салфеткой или бумажным полотенцем.

Как отстирать чернила с одежды

После того, как вы замедлили закрепление пятна на ткани, можно попытаться вывести его с помощью нескольких простых способов. Вывод пятна от чернил – задача не из простых. Поэтому если один из способов не помог, переходите к другому.

1. Пятновыводитель

Сначала ознакомьтесь с инструкцией к пятновыводителю, которым собираетесь воспользоваться. Действуйте согласно способу применения, который в ней указан. Ведь разные средства можно по-разному применять – или наносить на пятно и оставлять на определенное количество времени, или сразу стирать пятно со средством.

После применения пятновыводителя остатки чернил отстирайте хозяйственным мылом.

Отстирать пятно от чернил можно с помощью пятновыводителя/ ua.depositphotos.com

2. Лимонная кислота или лимонный сок

Нужно намочить водой загрязненный участок. После этого ватным диском, щедро смоченным в лимонном соке, промокаем пятно.

Если лимона под руками нет, смело можно заменить сок раствором лимонной кислоты. Для этого стакан наполовину наполняем теплой водой и бросаем туда пол чайной ложки лимонной кислоты. Далее обрабатываем загрязненный участок ватным лоском, смоченным в этом растворе.

Затем нужно смыть следы сока или лимонной кислоты с ткани и обработать участок с пятном уксусом. После этого тщательно прополоскать одежду в воде.

3. Сода и уксус

Стакан наполовину наполните водой. Капните туда несколько капель уксуса, а после этого бросьте чайную ложку соды и перемешайте. Образовавшуюся смесь вылейте на пятно и оставьте на 15 минут. Когда это время пройдет, зачистите пятно с помощью старой зубной щетки и прополощите в воде. Затем остатки чернил можно отстирать с помощью хозяйственного мыла.

Избавиться от чернильных пятен можно с помощью соды и уксуса/ ua.depositphotos.com

4. Спирт

На пятно от чернил нанести нашатырный или медицинский спирт. После этого можно также "вдавить" вещество внутрь ткани с помощью смоченного в спирте ватного диска – так действие будет более эффективным. Оставить пятно отмокать примерно на 30 минут.

Когда это время пройдет, нужно стереть пятно ватным диском, смочив его в спирте. Диск нужно будет несколько раз менять в зависимости от того, как он будет впитывать в себя загрязнение.

5. Перекись водорода и нашатырный спирт

Жидкости нужно смешать в равных пропорциях и добавить в шесть раз больше теплой воды. В таком растворе замачиваем пятно на 2 часа. Затем стираем вещь в теплой воде. Если одежда белая, можно добавить во время стирки отбеливающий порошок.

6. Скипидар

В этом случае пятно обрабатываем точечно, обмакнув в скипидар ватную палочку. Способ больше всего подходит для шерсти и джинсов.

Однако во время применения на джинсах стоит быть уверенными в том, что краска на них очень хорошо держится. В противном же случае на месте, которое вы обработаете веществом, могут остаться некрасивые разводы. Чтобы убедиться, что ваши джинсы не полиняют от такого средства, проверьте его действие на небольшом участке с внутренней стороны одежды.

Если на одежде появилось пятно от чернил, его нужно отстирать как можно быстрее, чтобы не въелось/ ua.depositphotos.com

7. Горчичный порошок

Нужно размешать горчичный порошок в небольшом количестве воды, после чего образованную кашицу нанести на чернильное пятно, воспользовавшись старой зубной щеткой. Тереть пятно сразу нельзя – стоит просто оставить средство на загрязненном месте на 15 минут. А вот после того, как это время пройдет, стоит той же самой зубной щеткой хорошо потереть загрязнение и затем прополоскать вещь.

Однако в этом случае стоит учитывать, что такой способ не подходит для белых или очень светлых тканей, ведь горчица может оставлять окраску на материале.

8. Пена для бритья

Нужно нанести средство на пятно и подождать несколько минут, чтобы пена осела. Затем загрязненное место нужно постирать руками и ополоснуть в чистой воде.

9. Глицерин

Вещество нужно нанести на чернильное пятно и оставить на несколько минут, чтобы оно впиталось в ткань. После этого замочить вещь в растворе воды и моющего средства на 30 минут. Затем постирать вещь полностью с моющим средством и прополоскать в чистой воде.

При таком способе пятно может не исчезнуть полностью, а просто побледнеть, что сделает его менее заметным.

10. Молоко

Нужно нанести достаточное количество молока на чернильное пятно с помощью ватного диска и оставить на 30 минут. Для лучшего эффекта можно даже замочить пятно в молоке на несколько часов или на ночь. Затем нужно постирать загрязненный участок, чтобы убрать остатки чернил. После такого способа вещь стоит постирать полностью.

Что еще стоит помнить

1. Если вы пытаетесь отстирать чернила с одежды, учитывайте тип ткани, с которой работаете. Не все средства подходят для всех без исключения материалов.

2. Различные кислоты нельзя долго держать на ткани, ведь они довольно агрессивные. Если их "передержать", на обработанном месте может остаться участок, который достаточно заметно будет отличаться по цвету от всей вещи.

3. Если вы пытаетесь убрать следы чернил с одежды, нельзя стирать пятно в горячей воде. Высокие температуры в этом случае не помогут, а лишь еще больше навредят, ведь будут способствовать тому, чтобы чернила сильнее въелись в ткань.

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