Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: он избавит от надоедливой проблемы

С помощью мела можно избавиться от сырости в шкафу и предупредить появление плесени и неприятного запаха/ ua.depositphotos.com, Instagram

У опытных хозяек часто можно увидеть кусочки мела в шкафу. Не спешите удивляться, если заметили такое на первый взгляд странное использование мела. Ведь эта вещь на самом деле очень выручает в хозяйстве, особенно если остро встал вопрос, как избавиться от сырости в шкафу с одеждой.

Сырость особенно может появляться, когда наступают осенние холода и приходит сезон дождей. Тогда в шкафу может "завестись" не только лишняя влага, но и все последствия, которые сопровождают ее появление – плесень, грибок, а также неприятный запах.

Преодолеть такие неприятные "сюрпризы" можно с помощью простого мела. Однако стоит помнить, что кусочки мела не смогут исправить ситуацию, если плесень уже появилась в шкафу. Такое средство будет бороться именно с первопричиной таких проблем – сыростью, и поможет не допустить появления плесени и неприятного запаха в шкафу с одеждой.

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Мел благодаря своему составу и структуре прекрасно впитывает влагу. Поэтому его кусочки можно разложить на полках в шкафу или в тумбочках, где вы храните одежду и обувь. Таким образом можно избавиться от сырости.

Однако мел может замазать одежду, поэтому лучше его положить в мешочек из ткани или в капроновый носок. Такие мешочки можно не только положить возле одежды, а также повесить сверху на вешалках.

Время от времени кусочки мела нужно менять на свежие, чтобы сохранялся постоянный эффект.

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