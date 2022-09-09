Зачем опытные хозяйки кладут мел в шкаф: он избавит от надоедливой проблемы

Кусочки мела обладают уникальными свойствами и помогут защитить вашу одежду в шкафу.
У опытных хозяек часто можно увидеть кусочки мела в шкафу. Не спешите удивляться, если заметили такое на первый взгляд странное использование мела. Ведь эта вещь на самом деле очень выручает в хозяйстве, особенно если остро встал вопрос, как избавиться от сырости в шкафу с одеждой.
Сырость особенно может появляться, когда наступают осенние холода и приходит сезон дождей. Тогда в шкафу может "завестись" не только лишняя влага, но и все последствия, которые сопровождают ее появление – плесень, грибок, а также неприятный запах.
Преодолеть такие неприятные "сюрпризы" можно с помощью простого мела. Однако стоит помнить, что кусочки мела не смогут исправить ситуацию, если плесень уже появилась в шкафу. Такое средство будет бороться именно с первопричиной таких проблем – сыростью, и поможет не допустить появления плесени и неприятного запаха в шкафу с одеждой.
Мел благодаря своему составу и структуре прекрасно впитывает влагу. Поэтому его кусочки можно разложить на полках в шкафу или в тумбочках, где вы храните одежду и обувь. Таким образом можно избавиться от сырости.
Однако мел может замазать одежду, поэтому лучше его положить в мешочек из ткани или в капроновый носок. Такие мешочки можно не только положить возле одежды, а также повесить сверху на вешалках.
Время от времени кусочки мела нужно менять на свежие, чтобы сохранялся постоянный эффект.
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