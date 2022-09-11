Зачем протирать куртку уксусом: секрет опытных хозяек

Как убрать запах с куртки без стирки/ ua.depositphotos.com

Верхняя одежда как губка впитывает в себя все запахи. То ли вы зашли на кухню, когда там готовилось что-то вкусненькое, и теперь пахнете свежей выпечкой или котлетами, то ли на выходных отдохнули с друзьями, и ваша верхняя одежда вобрала запах спиртного. В любом из этих случаев возникает вопрос, как убрать запах с куртки.

При этом часто нет так много времени, чтобы постирать куртку или другую верхнюю одежду. Ведь в холодное время года такие вещи будут сохнуть достаточно долго. А времени мало, потому что буквально завтра вы хотели снова надеть эту же верхнюю одежду на работу, однако неприятный запах не позволяет вам этого сделать.

Ответ на вопрос, как убрать запах с куртки без стирки, достаточно прост. Здесь поможет обычный уксус, который, скорее всего, есть на каждой кухне.

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Для удаления неприятного запаха подойдет как обычный, так и яблочный уксус. Нужно подготовить раствор – в 250 мл теплой воды добавить 2 столовые ложки уксуса.

Жидкость следует нанести на куртку сразу, как только вы приготовили раствор. Для этого можно воспользоваться, например, ватными дисками. Затем оставляем куртку на некоторое время, чтобы вещество просочилось в ткань.

Далее куртку нужно высушить. Как только жидкость, которую вы нанесли, высохнет, все неприятные запахи исчезнут.

Уксус также поможет, если возник вопрос, как избавиться от запаха пота на одежде без стирки. Если запах пота просочился на верхнюю одежду, он достаточно стойкий и не исчезает сам после проветривания, можно приготовить раствор уксуса и лимонной кислоты. Вместо последней можно взять сок лимона. Этим раствором нужно обработать швы между рукавами и боками верхней одежды.

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