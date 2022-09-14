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3 вещи, которые нельзя стирать в режиме быстрой стирки: это может "убить" их или машинку

14 сентября 2022, 14:09

Полотенца и постельное белье нельзя стирать в быстром режиме ни в коем случае – это не только неэффективно, но и опасно.

Стирка, стиральная машина, стиральная машинка
Какие вещи нельзя стирать в режиме быстрой стирки/ ua.depositphotos.com

Режим быстрой стирки предусмотрен практически во всех современных стиральных машинах. И недаром хозяйки его так любят, ведь он рассчитан примерно на 30 минут и помогает существенно сэкономить время. И не только время, но и количество использованной воды, что меньше ударит по вашему кошельку.

Но у этого режима, к сожалению, есть не только положительные стороны. Есть вещи, которые нельзя стирать в режиме быстрой стирки, каким бы удобным он ни казался. Эти вещи при таких условиях либо плохо выстираются, либо вообще серьезно повредятся.

Итак, какие вещи нельзя стирать в режиме быстрой стирки:

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1. Сильно загрязненные вещи

Стирка в таком режиме происходит при низких температурах – 30-40 градусов. Ведь короткое время, на которое рассчитана программа, не позволяет разогреть воду сильнее.

Поэтому машинка в таком режиме не справится с сильными загрязнениями. Одно дело – стирать таким образом футболку, которую вы одели несколько раз и хотите просто освежить, и совсем другое – кофту с серьезными пятнами, которые въелись. Во втором случае результат вас точно не порадует.

Однако если вы всё же решили стирать сильно загрязненные вещи в режиме быстрой стирки, то стоит перед этим замочить их на 20 минут в воде с моющим средством, а сложные пятна натереть мылом.

2. Постельное белье и полотенца

Такая стирка будет просто бесполезной. Постельное белье и полотенца всё равно не отстираются при таких низких температурах. Слишком низкая температура воды не сможет убить пылевых клещей – для того, чтобы от них избавиться, вода должна быть разогрета до температуры 60 градусов.

Но есть еще одна причина, почему нельзя стирать в режиме быстрой стирки постельное белье и полотенца. Они впитывают в себя много воды, а машинка в таком режиме не успевает равномерно распределить эти вещи по барабану. Как следствие – они становятся неуправляемыми тяжелыми "снарядами" с водой, которые с большой силой бьются о стенки барабана и могут его повредить.

3. Тонкие и деликатные ткани

Такие ткани, а также те, которые нужно стирать вручную, во время стирки в таком режиме могут просто испортиться. Это же касается сильно изношенных тканей – они могут не выдержать такого интенсивного процесса стирки в машинке.

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