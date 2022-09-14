Зачем класть губку для мытья посуды в микроволновку: способ от опытных хозяек

Кухонную губку можно очистить с помощью микроволновки/ ua.depositphotos.com, Instagram

Кухонные губки после определенного времени использования теряют свою чистоту и форму. В зависимости от загрязненности, время от времени их нужно менять. Однако это не значит, что их нужно выбрасывать в мусорное ведро каждые несколько дней, ведь если правильно очищать губку для мытья посуды, она прослужит на вашей кухне намного дольше. А это в свою очередь упростит вашу жизнь и сэкономит деньги.

Если вы пользовались губкой буквально несколько дней, но ее состояние уже вызывает у вас недовольство, и вы задумались, как очистить губку для мытья посуды, можете воспользоваться несколькими простыми способами.

Среди вариантов очистки такого незаменимого "кухонного инвентаря" есть как простая стирка с моющими средствами, так и необычный вариант с применением микроволновой печи.

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Способ 1

Чтобы очистить губку для мытья посуды, можно воспользоваться микроволновкой. Но перед тем, как класть туда губку, хорошо намочите ее водой и не отжимайте – если положить ее сухой, она может просто вспыхнуть.

Влажную губку можно поставить в микроволновую печь на тарелке, которую можно там разогревать. Далее включаем устройство на 1 минуту.

Таким образом можно убить все бактерии, которые накопились на губке во время ее использования.

Способ 2

Чтобы продезинфицировать кухонную губку, можно бросить ее в посудомоечную машину, включив ее на длительное время при высокой температуре. После этого губка также должна пройти цикл сушки.

Способ 3

Очистить губку можно также с помощью отбеливателя. Небольшое его количество нужно разбавить водой, и положить в раствор губку. Она должна отмокать там в течение 1 минуты. Далее ее нужно вынуть и хорошо прополоскать в чистой воде.

Для того, чтобы защитить руки во время применения этого способа, нужно одеть резиновые перчатки.

Способ 4

Можно замочить кухонную губку в растворе 9%-го уксуса – это также эффективно поможет убить бактерии, которые на ней накопились.

В небольшой емкости разведите немного уксуса в горячей воде. Далее замочите там губку и оставьте помокнуть на 5-10 минут. Затем достаньте и хорошо прополощите в чистой воде.

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