Как почистить замшевую обувь: 5 способов, от которых замша будет выглядеть как новая

Как почистить замшевую обувь/ Instagram kravets_hm, dobleska

Замшевая обувь очень красиво смотрится на ножках, поэтому бывает трудно удержаться, чтобы не обзавестись и себе хоть одной такой парой. Но тогда не забудьте "прикупить" себе еще и немного терпения, ведь ухаживать за таким привередливым материалом довольно нелегко. Вы можете сколько угодно обходить все лужи и ходить в своих ботинках "только по сухому и чистому", но загрязнений всё равно не избежать. И тогда, хотите вы или нет, придется разбираться, как почистить замшевую обувь в домашних условиях.

Сначала давайте разберемся, что нужно знать владелице или владельцу замшевой обуви о правильном уходе за ней, чтобы она долго сохраняла свой привлекательный вид.

Как ухаживать за замшевой обувью

Если такую обувь нужно высушить, нельзя ставить ее слишком близко к обогревательным приборам. За такую "заботу" она вас точно не поблагодарит. Ее нужно сушить "естественным путем" – оставив стоять в теплом помещении на какое-то время. При этом внутрь можно поместить смятую бумагу – она впитает в себя лишнюю влагу.

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После покупки пары замшевой обуви лучше сразу приобрести и специальную щетку для ее чистки. Одна ее сторона более жесткая и предназначена для очистки материала от загрязнений, другая – более мягкая и используется для расчесывания ворса.

Стоит приобрести также специальный водоотталкивающий спрей, которым обрабатывать поверхность обуви после чистки – тогда любая "встреча" с влагой на улице уже не будет пугать вас так сильно.

Также перед началом применения любого способа очистки замши лучше ознакомиться с этикеткой на обуви, в которой производитель мог указать важную информацию по уходу за изделием.

Как почистить замшевую обувь

Обувь из такого материала буквально притягивает к себе пыль, поэтому чистить ее нужно регулярно. Если затягивать с этой важной процедурой, материал будет выглядеть не таким ярким и привлекательным.

Чистить замшу можно как народными средствами, так и с применением приобретенных в магазине. Главное правило – лучше всего чистить обувь из замши "сухими методами". К "влажным методам" лучше прибегать только тогда, когда обувь уже находится в очень запущенном виде.

1. Очищающая пена

Такую пену нужно нанести на сухую поверхность, после чего равномерно распределить и оставить на несколько минут. Далее ее стираем фланелевой салфеткой, а пару обуви ставим сохнуть.

2. Щетка для замши

О ней мы уже упоминали выше. Такую вещь можно приобрести во многих магазинах – найти ее не трудно. Зато загрязнения она очищает эффективно и не требует влажной обработки обуви. Например, таким способом можно очищать замшу от солевых разводов, которые не успели въесться.

Щетка для замши/ скрин

3. Спирт и вода

С помощью смеси этих двух ингредиентов можно избавиться от стойких пятен на замше. Нужно в 5 столовых ложек воды добавить 1 столовую ложку спирта. Этим раствором равномерно обработать всю поверхность материала. Нанести раствор на обувь можно щеткой.

После такой обработки раствор нужно смыть с обуви смесью уксуса и воды – на 1 литр воды добавляем 1 столовую ложку уксуса.

Загрязнения из замши можно очистить с помощью спирта и воды/ ua.depositphotos.com

4. Корочка сухого хлеба

О таком давно известном методе слышали, наверное, уже все. Этот способ подходит лишь для темной замши. Таким образом можно эффективно устранить различные загрязнения, в том числе и солевые разводы. Нужно лишь потереть замшу корочкой сухого хлеба, а затем расчесать ворс щеткой.

5. Бензин или керосин

К такой "тяжелой артиллерии" стоит прибегать тогда, когда каким-то образом на вашей замшевой обуви появилось жирное пятно. Нужно смочить в одном из этих веществ ватный диск и затем им протереть пятно.

В таком случае также помогут крахмал, тальк или кукурузная мука. Такую сухую присыпку нужно оставить на свежем пятне и подождать, пока она впитает в себя жир. Затем просто стряхнуть остатки.

Что делать с местами, которые стали светлее

Те места, где раньше были пятна, могут осветлиться. В таком случае для устранения более светлых мест на коричневой замше можно натереть ее кофейной гущей, а на светлой замше – натереть кашицей из растворенного в воде талька. Кофе или тальк нужно оставить на обуви на какое-то время, а затем остатки убрать щеткой.

Если на обуви остались старые жирные пятна, от которых не удается никак избавиться, можно попробовать восстановить обувь с помощью специальной краски под цвет замши. Краску нужно нанести на сухую поверхность равномерным слоем и дать ей высохнуть. После этого не будет лишним обработать обувь водоотталкивающим спреем.

Можно ли стирать замшевую обувь в стиральной машине

Такая обувь "любит" сухую очистку, а вот стирка в стиральной машинке может ее непоправимо испортить. Материал может отреагировать совершенно непредсказуемым образом – замша может загрубеть, покрыться трещинами или "залысинами", стянуться и в общем стать неопрятной на вид. Кроме этого, обувь из замши после стирки может потерять цвет и серьезно деформироваться.

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