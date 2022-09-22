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Как стирать пальто из разных материалов: главные правила и можно ли бросать в машинку

22 сентября 2022, 07:05

Пальто только из одного материала можно стирать в стиральной машине. Все остальные нужно очищать вручную, не нарушая главных правил.

Пальто, как постирать пальто, стиральная машина, стирка
Как стирать пальто из разных материалов/ ua.depositphotos.com

Пальто – незаменимая вещь в холодное время года, но достаточно капризная в уходе. Нам хочется, чтобы оно всегда сияло чистотой. Однако даже если быть максимально аккуратными, раз в сезон или немного реже его всё равно придется очищать от пыли, грязи и пятен.

Но если у вас возник вопрос, как стирать пальто, в первую очередь стоит помнить, что не все виды такой верхней одежды можно стирать вообще, и лишь некоторые из них разрешается класть в машинку.

Если вы боитесь повредить пальто, потому что оно дорогое или изготовлено из довольно деликатного материала, его можно сдать в химчистку. Однако такая услуга обойдется недешево. Если же вы уверены в своих силах и будете соблюдать правила, то вернуть вашей одежде былую чистоту вы сможете самостоятельно дома.

Как понять, можно ли стирать пальто

Первым делом ознакомьтесь с этикеткой на одежде. Отметки на ней позволят понять, можно ли стирать пальто в стиральной машине, а если нет – то при каких условиях его постирать вручную.

Если там изображен таз с водой – это значит, что вещь можно стирать в стиральной машинке. При этом цифра внутри рисунка показывает, при какой температуре это нужно делать. Если таз с водой имеет горизонтальную черту снизу – значит одежду нужно стирать на щадящем режиме без быстрых оборотов, если две горизонтальные риски – лишь деликатный режим стирки и без отжима.

Рисунок таза с водой и опущенной в него рукой означает, что вещь нужно стирать вручную. При этом температура воды не должна превышать 40 градусов.

Если же на этикетке изображен перечеркнутый тазик с водой – вещь нельзя самостоятельно стирать даже вручную, лучше отнести ее в химчистку.

Главное, что нужно знать о вашем пальто – из какого материала оно изготовлено. В машинке можно безопасно постирать только такое пальто, которое пошито из полиэстера. Все остальные материалы могут такую процедуру просто не пережить.

Пальто, стирать пальто, чистить пальто
Чистка пальто/ ua.depositphotos.com

Как стирать пальто в машинке автомат

Если вы определили, что ваше пальто можно стирать в машинке автомат, тогда переходим к делу.

Сначала стоит проверить еще одну деталь – достаточно ли стойкая краска на одежде и не полиняет ли вещь во время стирки. Для этого нужно замочить в теплой воде лишь небольшой уголок изделия на один час. Когда это время пройдет, проверить, не окрасилась ли вода от пальто. Если оно всё таки линяет, стирать его в машинке нельзя, если нет – смело кладите его в барабан машинки.

Пальто лучше стирать без других вещей. Среди режимов выбираем тот, который предназначен для деликатных тканей. Температура должна быть не более 40 градусов, отжим стоит отключить.

Также будет не лишним положить пальто в специальный мешок для стирки. Все застежки, кроме пуговиц, нужно застегнуть, а само пальто вывернуть наизнанку.

Для стирки использовать жидкое моющее средство. Сушить пальто лучше на свежем воздухе, повесив его на вешалку, чтобы оно не деформировалось.

Как стирать пальто вручную

Шерстяное пальто, а также пальто из кашемира и драпа можно стирать только вручную. Температура воды при этом не должна превышать 40 градусов.

Для стирки лучше применять либо жидкое моющее средство, либо порошок, который предназначен для деликатных тканей. На каждый литр воды добавляем примерно 1 столовую ложку моющего средства.

Пальто не должно долго находиться в воде – достаточно будет, чтобы оно помокло несколько минут. После этого его нужно извлечь и тщательно прополоскать в прохладной воде, чтобы смылись остатки пены.

Сушить на вешалке и лучше всего – на свежем воздухе.

Как стирать шерстяное пальто

Самый безопасный вариант – отнести его в химчистку. Но справиться с этой задачей можно и дома. Главное помните, что шерстяное пальто стирать в стиральной машине нельзя. Это нужно сделать вручную.

Сначала проверьте, можно ли обойтись лишь выведением отдельных пятен. Если всё пальто не загрязнено, а нужно избавиться от нескольких пятен, это можно сделать с помощью специальных средств для деликатных тканей. Также можно воспользоваться народными средствами для выведения пятен от различных веществ.

Если же вы хотите постирать всё пальто, то нужно делать это при температуре 30 градусов и с применением средства для деликатных тканей. Растворяем моющее средство в воде, кладем туда пальто и оставляем его отмокать на 10-15 минут. Когда это время пройдет, меняем воду на чистую и полощем одежду. Прополоскать ее стоит несколько раз, пока моющее средство не вымоется полностью.

Сушить шерстяное пальто нужно в горизонтальном положении. Под него подложить полотенца, которые менять время от времени. Когда оно уже будет почти сухое, можно осторожно прогладить его утюгом, включив низкую температуру.

Шерстяное пальто
Шерстяное пальто/ Instagram ua_women_shop

Как стирать драповое пальто

Если вас беспокоят лишь определенные пятна, можно избавиться отдельно от них и не стирать пальто полностью.

Если же вы решили стирать его полностью, сначала протрите все пятна и залоснившиеся участки слабым раствором средства для стирки шерсти. Затем осторожно с помощью губки обработайте всё пальто, после чего прополосните его и высушите на вешалке.

В случае более сильных загрязнений можно постирать драповое пальто таким же способом, как и шерстяное, процедура стирки которого описана выше.

Драповое пальто
Драповое пальто/ Instagram la_palto

Как стирать пальто из полиэстера

Это наименее проблемный материал, поэтому пальто, которое из него пошито, можно постирать в машинке. Нужно придерживаться схемы, которая описана выше для машинной стирки. Однако перед этим обязательно загляните на этикетку – не указано ли там каких-то "противопоказаний".

Как стирать пальто из кашемира

Такой материал достаточно капризен, поэтому заниматься его очисткой дома может быть проблематично. Если вы всё таки решили не нести его в химчистку, а справиться самостоятельно, то лучше придерживаться следующих правил.

Пальто из кашемира можно постирать по схеме стирки шерстяного пальто. Перед тем, как его замочить, обязательно нужно отстегнуть съемный воротник и манжеты, а также снять металлические детали, если они снимаются. При этом можно заменить гель для стирки детским шампунем.

Сушить пальто можно на плечиках или горизонтальной поверхности.

Пальто из кашемира
Пальто из кашемира/ Instagram modnica.store.ua

Что делать, если на пальто меховые элементы

Очистка такой верхней одежды будет зависеть от того, какой основной материал изделия. Если это полиэстер, то вещь можно бросать в стиральную машинку, если любой другой материал – следовать инструкциям стирки именно для того материала.

Однако в любом случае меховые части обязательно нужно будет снять. "Отцепить" их от верхней одежды придется даже тогда, когда они пришиты. В таком случае их нужно отпороть, и тогда уже стирать изделие

Сами же детали из меха чистятся отдельно. Для этого нужно вспенить немножко обычного шампуня для волос и нанести его на мех с помощью щетки с мягким ворсом.

Очень загрязненный мех можно постирать в прохладной воде с добавлением моющего средства для деликатных материалов. В таком растворе он должен помокнуть 15 минут, а затем его нужно повесить для стекания воды, не отжимая. Влажный мех расчесываем гребнем с редкими зубцами.

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