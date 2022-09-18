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Зачем класть аспирин в стиральную машину: "одним ударом" решит две проблемы

18 сентября 2022, 07:05

Опытные хозяйки добавляют аспирин в стиральную машину, и это помогает решить сразу две проблемы.

Зачем класть аспирин в стиральную машину: 'одним ударом' решит две проблемы
Зачем класть аспирин в стиральную машину/ ua.depositphotos.com, Instagram

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) – это достаточно дешевое аптечное средство, которое используют не только в медицинских целях. Для многих это станет сюрпризом, однако аспирин можно использовать для отбеливания белья.

Для этого подойдут таблетки аспирина любого производителя. Такой способ достаточно прост, и главное – что он обойдется очень дешево, в то же время он является достаточно эффективным народным средством, которое можно добавлять в стиральную машину для отбеливания белья.

Интересно, что в стиральную машинку можно бросать даже просроченные таблетки аспирина – на его качествах для отбеливания белья это не скажется, и для стиральной машинки также не будет от этого никакого вреда.

Можно бросить таблетки аспирина в стиральную машинку во время стирки, предварительно раздавив их до состояния порошка. Однако такой способ их использования будет не очень эффективным и выраженным. Для большего эффекта одежду нужно замачивать в растворе из этих таблеток.

Раствор готовим так: в 15 литров теплой воды нужно добавить 10 таблеток аспирина по 325 мг. Перед тем, как бросать их в воду, таблетки стоит раздавить до состояния порошка.

Затем в эту воду кладем белье и оставляем на 8 часов. Когда это время пройдет, одежду можно постирать либо в стиральной машине, либо вручную.

Аспирин и стиральный порошок

Если времени для замачивания у вас нет, и вы всё же решили бросать аспирин сразу в стиральную машинку, тогда можно применить немного "усиленный" способ. Нужно растолочь несколько таблеток и смешать их со стиральным порошком или гелем для стирки, и такую смесь добавить в отсек для стирального порошка.

Этот способ поможет отбелить даже без замачивания, однако он справится лишь с не слишком пожелтевшими вещами.

Аспирин от следов пота

Можно использовать аспирин не только для отбеливания белья – он также поможет, если нужно избавиться от следов от пота на одежде.

Для этого нужно раздавить две таблетки аспирина до состояния порошка и растворить его в половине стакана воды. Использовать нужно именно теплую воду, в холодной порошок растворится хуже. Далее этим раствором обрабатываем пятна от пота, применяя губку или тряпку. Оставляем на несколько часов, а затем стираем вручную или в стиральной машине.

Аспирин от накипи в машинке

Интересно, что аспирин также может помочь избавиться от не очень сильной накипи на деталях стиральной машины. Для этого нужно раздавить в порошок 5 таблеток, смешать их с кондиционером, влить эту смесь в машинку и запустить "холостую" стирку без одежды.

Такой способ не справится с очень сильным налетом, однако свежие следы накипи тщательно уберет.

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