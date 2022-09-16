Зачем добавлять уксус в стиральную машину: поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

Уксус поможет сделать так, чтобы шерсть не липла к одежде/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Если у вас дома живет котик, собачка или другой домашний любимец, то проблема большого количества шерсти по всему жилью для вас точно не новая. Чтобы собрать эту шерсть по всей квартире, отчистить от всех диванов и кроватей, отстирать от всей одежды нужно очень много усилий. Однако разве не легче предотвратить прилипание таких "сюрпризов" к одежде? В поиске ответа на вопрос, как сделать, чтобы шерсть не липла к одежде, на самом деле может помочь простое средство, которое есть у каждого дома.

Многие и не догадываются, что белый уксус является хорошим средством от прилипания шерсти к одежде. Во время стирки вещей в стиральной машине небольшое его количество нужно добавить в отсек для стирального порошка.

Одежда, обработанная таким образом, после стирки прекратит "притягивать" к себе шерсть. Если на одежде останется специфический запах, ее нужно хорошо просушить и проветрить, тогда он исчезнет.

Однако нужно помнить, что белый уксус отличается от столового. Для таких целей нельзя заменить первый вторым.

Кстати, уксус поможет не только сделать, чтобы шерсть не липла к одежде. Во время его использования в стиральной машине он поможет также очистить ее саму. Для этого просто нужно добавить небольшое количество столового уксуса в отсек для стирального порошка и запустить машинку на более долгий цикл стирки.

Такой способ поможет в первую очередь избавиться от болезнетворных бактерий.

Если же добавлять уксус к стиральному порошку во время стирки в расчете 1:3, то это поможет усилить действие порошка и лучше постирать одежду.

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