Зачем замачивать вещи в уксусе перед стиркой: секрет предусмотрительных хозяек

Зачем замачивать вещи в уксусе перед стиркой/ ua.depositphotos.com

Если у вас в гардеробе есть хоть несколько вещей черного цвета, то для вас уже не секрет, как тяжело за ними ухаживать. Стоит лишь несколько раз их постирать, и они могут потерять свою яркость и привлекательность, и вместо этого начать выглядеть поношенными. Но есть способы, как сохранить цвет черных вещей во время стирки.

В первую очередь стоит следить за тем, какое моющее средство вы используете для стирки черных вещей. Лучше приобрести специальные средства, которые предназначены для одежды такого цвета. Также стоит знать, что стиральный порошок плохо подходит для стирки черных вещей, ведь он тяжелее выполаскивается с ткани. Поэтому лучше выбирать жидкое средство для стирки.

Кроме этого, во время стирки в машинке стоит выбирать щадящий режим и не ставить температуру более 40 градусов. Чем выше температура, тем больше она может навредить таким вещам.

Также будет нелишним перед стиркой вывернуть вещи наизнанку, а после стирки сушить их не на солнце, а в тени.

Однако есть одна хитрость, которая поможет сделать, чтобы одежда не теряла цвет во время стирки. Для этого можно воспользоваться веществом, которое, скорее всего, есть у каждого на кухне – уксусом.

Столовую ложку уксуса нужно добавить до 5 литров воды. В этом растворе замочить черную одежду и оставить на пол часа. После этого постирать вещи в машинке или вручную.

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