Сколько порошка сыпать в стиральную машину: идеальная пропорция, которую должна знать каждая хозяйка

Сколько порошка засыпать в стиральную машину/ ua.depositphotos.com

Когда мы стираем свои вещи, всегда хочется, чтобы они были идеально чистыми. И поэтому есть соблазн засыпать в стиральную машину побольше порошка – по принципу "чем больше, чем лучше". Однако, поверьте, этот принцип здесь точно не стоит применять. Всё имеет свой предел. Поэтому лучше сразу знать, сколько порошка можно засыпать в стиральную машину для различного количества белья и не заниматься самодеятельностью.

Если засыпать в машинку слишком много стирального порошка, то это будет иметь свои негативные последствия. И не только для вашего кошелька, которому чаще придется "худеть" в магазине бытовой химии, когда вы будете покупать очередной раз запасы порошка. Также на одежде могут остаться разводы, если он не сможет хорошо выполоскаться.

Кроме этого, большое количество порошка может засорить контейнер, в который вы его будете засыпать, а потом еще и вызвать появление неприятного запаха в машинке, ведь она во время стирки может не успеть смыть все его остатки.

Сколько порошка засыпать в стиральную машину

В общем идеальная пропорция – это 1 столовая ложка порошка на каждый килограмм вещей. Однако если одежда слишком грязная, то это количество можно увеличить до 2 столовых ложек.

Однако не в каждом случае можно придерживаться именно такой идеальной пропорции. Ведь на использование порошка влияют несколько факторов:

качество воды,

особенности стирки,

тип порошка.

Качество воды. Что касается этого пункта, то нужно учитывать то, мягкая или жесткая вода в вашем кране. Если вода мягкая, то можно применять стандартную дозировку, о которой упоминалось выше. Однако если она жесткая, то количество порошка нужно увеличить до 2 столовых ложек.

Особенности стирки. Если барабан машинки загружен полностью или вы выбрали режим быстрой стирки, то нужно использовать 1,5 столовые ложки порошка на каждый килограмм одежды.

Тип стирального порошка. Этот фактор также играет важную роль. Если порошок концентрированный, то нужно следить за тем, чтобы его количество ни в коем случае не превышало 2 столовые ложки на 1 кг грязных вещей. А во всех остальных случаях можно просто придерживаться стандартной дозировки.

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