Как избавиться от неприятного запаха кухонных полотенец: 3 способа, которые вернут им свежесть

Как избавиться от неприятного запаха от кухонных полотенец/ ua.depositphotos.com, "Час Пик"

Кухонные полотенца из-за активного использования не только очень быстро пачкаются, но и впитывают в себя много ароматов. В итоге эта "смесь из запахов" может "въесться" в ткань настолько, что даже после стирки не будет исчезать полностью. В таких случаях убрать неприятный запах с кухонных полотенец бывает не так уж и просто.

Тогда придется прибегать к простым хитростям, которые помогут убрать запах с полотенец. Для этого нужно иметь под руками одно из нескольких средств.

1. Средство для мытья посуды

Такое средство эффективно борется с жиром и другими загрязнениями нашей посуды. Но оно подходит не только для кухонной утвари, но и для эффективной очистки полотенец.

Во время стирки нужно вместо порошка налить в лоток небольшую порцию геля для посуды. После стирки с этим средством о неприятном запахе полотенец можно будет забыть.

2. Сода и лимонная кислота

Нужно налить в таз около пяти литров горячей воды. Добавить по две столовые ложки обычной соды и лимонной кислоты. Замочить в смеси полотенца и оставить их отмокать, пока вода не станет холодной. Далее нужно постирать их полностью вручную или в стиральной машине.

3. Уксус

Такое средство способно бороться с разнообразными неприятными запахами, даже стойкими. Для того, чтобы убрать неприятный запах с полотенец, нужно добавить к порошку во время стирки несколько столовых ложек уксуса.

Уксус можно также заменить лимонным соком. Его нужно добавлять в таких же пропорциях.

Читайте также: