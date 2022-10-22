Зачем замачивать махровые полотенца в соленой воде: простой секрет, который многих удивит

Зачем замачивать махровые полотенца в соленой воде/ ua.depositphotos.com

Многие люди очень любят махровые полотенца, ведь они мягкие и приятные на ощупь. Пользоваться ими – одно удовольствие. Однако наша очарованность таким домашним текстилем быстро проходит, как только полотенца после очередной стирки теряют свои уникальные свойства и становятся уже не такими мягкими на ощупь, как раньше.

Как только вы почувствовали, что к полотенцам уже не так приятно прикасаться, ведь на ощупь они стали жесткими, нужно спасать ситуацию. На самом деле ответ на вопрос, как вернуть мягкость махровым полотенцам, скрывается на нашей кухне. И поможет нам в этом простой ингредиент, который незаменим в каждом доме – соль.

Чтобы полотенца были мягкими, нужно замочить их в растворе соли. Для этого нужно 2-3 столовые ложки соли добавить в 5 литров теплой воды.

Изделия нужно поместить в этот раствор и оставить на несколько часов. Далее вынуть их из воды и постирать в стиральной машине или вручную.

Если вы будете стирать их в стиральной машине, лучше установить температуру не более 40 градусов, а отжим – не более 800 оборотов. Лучше вообще устанавливать отжим на 400 оборотов.

Соль также стоит добавить и во время самой стирки, а чтобы эффект был еще лучше – примените вместе с солью соду. Чтобы сделать махровые полотенца мягкими при стирке, достаточно будет добавить к моющему средству 2 столовые ложки соды и 1,5 ложки соли. Однако лучше не брать ту соль, у которой на упаковке есть отметка "Экстра".

После того, как полотенца высохнут, можно их прогладить утюгом с функцией отпаривания.

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