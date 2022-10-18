Как правильно стирать шерстяной свитер: 7 золотых правил и когда стиральная машинка – это "зло"

Как правильно стирать шерстяной свитер/ ua.depositphotos.com

Свитера, джемперы и другая шерстяная одежда в холодное время года становятся нашими спасителями от холода. И когда температура воздуха за окном падает очень низко, так и хочется не вылезать из любимого шерстяного свитера.

Однако постоянное использование этой одежды приводит к тому, что она быстрее изнашивается. Особенно, если ее неправильно стирать и сушить. Поэтому к вопросу, как стирать шерстяной свитер в машинке и вручную, нужно относиться с особой ответственностью.

Шерстяные свитера обычно пачкаются не так сильно, как любая другая одежда. Крупные и сложные пятна на них могут появиться лишь в исключительных случаях. Однако между волокнами такой одежды очень хорошо собирается пыль, а сам материал обладает способностью впитывать в себя разнообразные запахи вокруг. Поэтому со временем свитер будет выглядеть довольно несвежим, к тому же его запах вам со временем точно не понравится.

Как стирать шерстяной свитер вручную

Такой способ очистки наиболее правильный, ведь причинит материалу меньше всего вреда. Для того, чтобы постирать шерстяной свитер вручную, нужно четко соблюдать правила. И тогда ваша любимая вещь прослужит вам намного дольше.

Сначала нужно растворить в мягкой воде небольшое количество моющего средства, на упаковке которого указано, что оно подходит для стирки шерстяных вещей. Раствор расколотить, чтобы образовалась пена. Температура должна быть в пределах 30 градусов. Навредить свитеру может как слишком горячая вода, так и слишком холодная. Отклонение от правильного температурного режима может повредить нежные волокна материала. Стирать шерстяной свитер нужно наизнанку. Когда вы положите вещь в воду, оставьте ее ненадолго отмокать, а уже потом принимайтесь к стирке.

Если вы ищете способ, как отстирать белый шерстяной свитер, можете воспользоваться специальными ополаскивателями или кондиционерами, предназначенными для светлых вещей. Однако при подборе любого моющего средства обращайте особое внимание на его запах. Ведь шерстяные вещи все запахи хорошо в себя впитывают и способны долго их удерживать. Поэтому лучше выбирать средства с нейтральными запахами или вообще такие, которые не пахнут.

После стирки вещь нужно хорошо прополоскать. Если сделать это не очень тщательно, моющее средство может "застрять" между волокнами.

Как постирать шерстяной свитер в стиральной машине

Если перспектива стирать вещи вручную вас совсем не радует, и вы ищете способ, как постирать шерстяной свитер в стиральной машине, стоит запомнить основные правила.

В первую очередь стоит понимать, что свитера, которые на 100% состоят из шерсти, доверять стиральной машинке вообще нельзя. Туда можно бросать только те вещи, в составе которых есть еще и другие материалы – например, синтетическое волокно, акрил или вискоза. Но даже в таком случае нужно соблюдать ряд требований.

В качестве моющего средства нужно выбирать только те, которые подходят для стирки шерстяных вещей. Температура воды не должна превышать 30 градусов. Нужно отклюбчить отжим в машинке – лучше это сделать вручную после окончания стирки.

Также стоит помнить, что нельзя стирать в машинке свитера из мериносовой шерсти – такой материал очень капризен.

Как правильно сушить шерстяной свитер

Сушить шерстяной свитер нужно в горизонтальном положении, разложив его на плоской поверхности. Под него можно подложить махровую простыню или большое махровое полотенце.

Свитер нужно время от времени переворачивать на другую сторону. Когда он будет почти сухой, стоит проветрить его на свежем воздухе – тогда волокна разрыхлятся и будут иметь приятный аромат чистоты.

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