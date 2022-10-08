Как удалить суперклей с одежды: 7 способов от свежих и засохших пятен

Как удалить суперклей с одежды/ ua.depositphotos.com

Суперклей – очень нужная вещь дома, ведь может пригодиться в очень разных ситуациях. Но в работе с этим веществом нужно быть максимально осторожными, ведь будет достаточно одного опрометчивого движения – и можно едва ли не непоправимо испортить одежду или обувь. Ведь даже от капли вещества избавиться довольно трудно, и придется хорошо постараться, чтобы удалить клей с одежды в домашних условиях.

Однако всё-таки есть способы, как вывести клей с одежды. Поэтому не спешите сгоряча выбрасывать загрязненную вещь как такую, которую якобы уже нельзя надеть.

То же самое касается и обуви. Если на обувь попал суперклей, его можно оттуда удалить. И если правильно подобрать способ и действовать осторожно, то на его поверхности даже следа не останется.

Самый большой ваш помощник в этой непростой задаче – скорость. Ведь свежее пятно от суперклея удалить намного легче, чем застарелое. В поисках способов, как убрать засохший клей с одежды, можно тоже найти хорошие действенные варианты. Однако всё же стоит не доводить пятно до такого состояния, а попытаться избавиться от него оперативно.

Как вывести свежие пятна от суперклея с одежды

1. Механическая очистка

Если вы вовремя заметили такое пятно и оно еще не успело засохнуть, уберите клей с ткани с помощью бумажной салфетки, которая впитает в себя вещество. Остатки соскребите ножом. Далее место с пятном нужно постирать. Если после этого останется след от клея, это место нужно будет обработать бензином или средством для снятия лака.

2. Глицериновое мыло

Так как клей боится жира, можно попробовать намылить загрязненное место глицериновым мылом. Далее вещь замачиваем и оставляем мокнуть в течение 2 часов.

Такой способ придет на помощь тогда, когда вы ненароком прольете клей на деликатные ткани, например, шифон, шелк или же на тюль.

Таким же образом можно использовать и вазелин, масло или сливочное масло. Им нужно натереть пятно, пока оно не исчезнет.

Как убрать засохший клей с одежды

Если нужно убрать с одежды засохший суперклей, придется постараться сильнее. И тут уже не обойтись без достаточно агрессивных химических средств. Поэтому во время их использования будьте осторожными, чтобы не навредить ни себе, ни одежде. Все такие вещества лучше перед применением проверять на небольшом незаметном участке одежды, чтобы увидеть, как они будут влиять на ткань.

1. Ацетон или средство для снятия лака на его основе

Веществом нужно промочить ватные диски, далее два таких диска приложить как с лицевой, так и с обратной части одежды. Оставить на 10 минут, придавив диски чем-то сверху, чтобы вещество активнее взаимодействовало с тканью.

Когда это время пройдет, забрать ватные диски и остатки клея убрать ножом или чем-то острым.

2. Белье

Обработать пятно от клея раствором белья. Можно применять только на белой ткани.

3. Бензин

Пятно от суперклея нужно смочить бензином и оставить отмокать. Спустя примерно минут 15 одежду нужно постирать в теплой воде, намылив ее хозяйственным мылом.

4. Уксус

Еще один хороший способ, как вывести клей с одежды в домашних условиях – это уксус. Одежду с такими пятнами нужно намочить в растворе этого вещества с водой. Для приготовления раствора добавляем на 1 литр воды 1 столовую ложку уксуса. Клей должен разбухнуть, тогда его остатки убираем ножом.

5. Димексид

Пятно нужно промокать ватным тампоном, смоченным в димексиде, до полного растворения.

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